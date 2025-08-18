Ile Maurice: Des plantes pour guérir - L'art de M. Mootoosamy

Cette semaine, nous avons rencontré M. Mootoosamy, au coeur du bazar de Port-Louis, parmi les étals colorés et les senteurs épicées. Cet homme fait vivre une tradition vieille de plusieurs générations : l'art de préparer des tisanes médicinales. Passionné, il perpétue un savoirfaire hérité de ses grands-parents originaires du sud de l'Inde. Dès l'âge de 7 ans, il accompagnait son grand-père et son père au marché, donnant un coup de main pour vendre, préparer et conseiller. En 1986, il devient vendeur permanent et, depuis, il n'a jamais quitté cet univers.

Pour lui, la tisane est bien plus qu'une simple boisson : c'est une véritable phytothérapie, que ses ancêtres appelaient Sidya Vaitham. Chaque traitement suit un cycle lunaire et s'accompagne d'une discipline alimentaire stricte : éviter le café, les boissons gazeuses, l'alcool et privilégier les fruits mûrs, le poisson et les produits riches en magnésium ou en oméga.

Bronchite, goutte, troubles du sommeil, affections cutanées... les formules de M. Mootoosamy sont préparées à partir d'une centaine de variétés de plantes. Certaines sont cultivées dans son jardin, comme la citronnelle ou le piment, d'autres sont cueillies dans les forêts et montagnes de l'île. Chaque mélange est équilibré avec précision, séché, nettoyé et coupé à la main.

Dans les années 70 et 80, la majorité des Mauriciens avaient recours aux tisanes. Aujourd'hui, il constate avec plaisir que les jeunes s'y intéressent à nouveau, souvent grâce aux souvenirs d'enfance passés aux côtés de leurs parents ou grands-parents. Sa passion l'a mené au-delà des frontières : il a représenté Maurice lors de conférences internationales sur les plantes médicinales, notamment auprès de l'UNESCO et de l'Union africaine.

Fier de transmettre ce savoir, M. Mootoosamy continue chaque jour à servir ses clients comme les curieux de passage, prouvant que les remèdes de nos ancêtres ont toujours leur place dans la vie moderne. Rencontrez-le pour tous vos problèmes de santé et découvrez la richesse des remèdes naturels.