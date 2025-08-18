Ile Maurice: Ramgoolam appelle à «l'unité et la discipline» face aux défis de la région

Navin Ramgoolam, a prononcé, ce dimanche 17 août à Antananarivo, son discours inaugural lors du 45e sommet de la Communauté de développement d'Afrique australe (SADC), appelant à «l'unité et la discipline» face aux défis économiques et sécuritaires qui secouent la région.

Le Premier ministre a assuré que son gouvernement avait lancé des «réformes structurelles douloureuses mais nécessaires» pour rétablir la confiance et moderniser les institutions mauriciennes, dans un contexte de déficits commerciaux et de fragilité budgétaire. «Le chemin de la reprise sera exigeant, mais nous réussirons grâce à la transparence et à l'unité de dessein», a-t-il affirmé.

Le chef du gouvernement mauricien a salué la solidarité régionale qui a permis à son pays d'arracher un accord historique avec le Royaume-Uni sur la souveraineté de l'archipel des Chagos, qualifiant cette avancée de «victoire morale pour toute la région». Il a en revanche jugé «préoccupante» la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo et rendu hommage aux soldats de la SADC tombés au Mozambique.

Ramgoolam a plaidé pour un renforcement de l'intégration économique à travers la Zone de libre-échange continentale africaine, l'industrialisation numérique, l'économie bleue et la résilience climatique. «Ensemble, avançons main dans la main vers une SADC pacifique, intégrée et résiliente», a-t-il conclu devant ses homologues.