Ile Maurice: Le réaménagement des plages suscite une vive opposition

Le projet de réaménagement côtier de l'hôtel One&Only Le Saint Géran, à Poste-de-Flacq, continue de provoquer des débats malgré les autorisations officielles obtenues. Le 10 juillet 2024, le ministère de l'Environnement a délivré une licence d'Étude d'Impact sur l'Environnement (EIA, référence ENV/ ESDD/EIA/2023/42) pour la construction de digues, briselames, perrés et le reprofilage de la plage.

Initialement, le perré devait être construit en roches basaltiques sur 113 mètres de long et 3,80 mètres de large. En cours de travaux, le promoteur a demandé à remplacer une partie de ces roches par des sacs de sable en géotextile recouverts de pierres, notamment autour de l'hélipad.

Le 10 juillet 2025, le ministère de l'Environnement a validé cette modification sous conditions strictes. Il a été précisé que cette substitution ne devait pas entraîner de retenue d'eau, que les rapports de suivi environnemental devaient être soumis dès l'achèvement des travaux puis régulièrement conformément au plan de suivi approuvé, et que des panneaux devaient informer le public des travaux en cours.

Un accès temporaire sécurisé devait être prévu si la zone entre la limite haute et basse de marée était obstruée, et le promoteur était tenu de consulter les habitants, les pêcheurs et les utilisateurs de la mer afin de résoudre tout conflit éventuel avant, pendant et après l'exécution du projet.

Aucun sable ne devait être prélevé dans le lagon ou sur la plage, les organismes marins ne devaient pas être affectés, aucun engin lourd n'était autorisé à accéder à la mer, et les roches devaient être correctement lavées avant utilisation.

Enfin, le promoteur devait se conformer aux directives du ministère de l'Economie bleue et soumettre des rapports trimestriels sur la qualité de l'eau et l'écosystème marin, ainsi qu'un modèle hydrodynamique annuel. Selon le ministère, toutes ces conditions visent à garantir que les travaux n'affectent ni l'environnement, ni les activités locales.

Plainte

Malgré ces garanties, une première manifestation le 5 août 2025 avait déjà interrompu les travaux, entraînant une visite ministérielle le lendemain. Le 12 août, les pêcheurs ont déposé une plainte au poste de police de Belle-Mare.

Ce même jour, une réunion a été organisée avec les autorités locales, gouvernementales et pêcheurs, mais le président de l'association «Rann Nou Lamer, Rann Nou Later», Asraf Ali Ramdin, n'y a pas été autorisé à participer, ce qui a suscité des critiques. Dernièrement, une nouvelle manifestation des pêcheurs, ce samedi 16 août, a de nouveau forcé l'arrêt des travaux sur le site du Saint Géran.

Le Force Vive de Débarcadère prévoit également de se réunir pour discuter de l'impact social et environnemental des activités de l'hôtel. Pour sa part, le militant écologique Alain Malherbe dénonce des «malpratiques» et met en garde contre les conséquences négatives pour la vie des pêcheurs et la préservation du littoral.

Face aux controverses et à la mobilisation des pêcheurs concernant les travaux de réhabilitation de ses plages, l'hôtel One&Only Le Saint Géran a publié un communiqué ce samedi 16 août pour clarifier sa position. Le groupe hôtelier souligne que ces travaux font partie d'un plan de réhabilitation déjà en cours et ne constituent pas une nouvelle activité, contrairement à certaines perceptions.

Le communiqué précise que les interventions sont basées sur des études menées par des experts maritimes et scientifiques et qu'elles sont réalisées dans le strict respect de la législation en vigueur. Toutes les autorisations requises, y compris l'évaluation complète de l'impact environnemental, ont été obtenues avant le lancement des travaux. Selon l'hôtel, les méthodes employées sont rigoureuses et conçues pour garantir leur durabilité, tandis que le suivi régulier par les représentants du ministère compétent assure la conformité aux normes environnementales.

One&Only Le Saint Géran rappelle également qu'une réunion d'information avait été tenue l'an dernier avec les représentants des pêcheurs du district, afin de maintenir un dialogue transparent avec la communauté locale. L'établissement affirme son engagement à poursuivre un échange constructif avec les autorités et toutes les parties prenantes concernées, pour que leurs préoccupations soient prises en compte.

En conclusion, le groupe hôtelier réaffirme sa volonté de mener les travaux dans le respect des standards environnementaux les plus stricts, en privilégiant la durabilité et la collaboration avec la population et les instances locales.