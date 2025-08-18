Congo-Kinshasa: Deux agriculteurs enlevés en une semaine par des hommes armés à Masisi

Deux agriculteurs ont été enlevés par des hommes armés non identifiés en l'espace d'une semaine dans le territoire de Masisi, au Nord-Kivu, suscitant inquiétude et colère parmi les habitants.

Le dernier enlèvement est survenu samedi 16 août près de l'institut Luvumire de Kimoka, dans le groupement Kamuronza.

M. Mundele, un agriculteur et exploitant de bois bien connu dans la cité de Sake, venait de payer un lopin de terre pour ses activités agricoles. Alors qu'il prenait les mesures de la parcelle avec sa famille, trois hommes armés sont apparus, ordonnant à la famille de se coucher au sol et leur volant leurs téléphones.

L'agriculteur Mundele a ensuite été emmené vers le parc national des Virunga, du côté de Kinyamberere. À ce jour, aucune nouvelle ne filtre sur sa localisation.

Quelques jours plus tôt, un autre agriculteur, du nom de Shude, avait été enlevé à son domicile dans le quartier Mahyutsa, près de l'institut Mululu à Sake. Shude est producteur de planches et tient un commerce au péage sur la route de Kitshanga.

Les populations locales du groupement Kamuronza et de la cité de Sake disent vivre un véritable cauchemar depuis plusieurs semaines. Des hommes armés agissent chaque nuit en toute impunité, s'introduisant dans les habitations pour extorquer de l'argent et des biens précieux sous la menace de mort.

Cette situation sécuritaire alarmante accentue la détresse des communautés rurales qui dépendent fortement de l'agriculture et du commerce local pour leur subsistance, affirment des sources dans la région.