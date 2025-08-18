Congo-Kinshasa: Instabilité sécuritaire à Beni - Au moins six morts et des maisons incendiées lors d'une attaque des ADF

17 Août 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Au moins six civils ont été tués, dont trois brûlés vifs dans leurs maisons incendiées, lors d'une attaque attribuée aux rebelles des Forces démocratiques alliées (ADF) dans la nuit de samedi à dimanche 17 août à Oicha, chef-lieu du territoire de Beni au Nord-Kivu.

L'attaque est survenue vers 21 heures dans le quartier populaire de Mbimbi, au coeur d'Oicha, à une trentaine de kilomètres de la ville de Beni.

Selon des sources locales et des membres de la société civile, les assaillants ont tué plusieurs civils, incendié plusieurs maisons y compris une salle de cinéma, avant de se volatiliser. Cette nouvelle vague de violences a provoqué un déplacement massif des habitants vers des zones jugées plus sûres.

Les autorités locales ont assuré que les Forces armées de la RDC (FARDC) ont déjà pris des dispositions pour protéger la population et traquent activement les miliciens responsables de ces attaques.

Cette attaque s'inscrit dans un contexte d'insécurité chronique dans le territoire de Beni où les ADF multiplient les incursions meurtrières, causant de lourds bilans humains et matériels, et provoquant la peur parmi la population locale, rapportent des sources concordantes.

