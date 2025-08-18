Afrique: CHAN 2024 - match décisif ce dimanche entre la RDC et le Maroc

Les Léopards de la République démocratique du Congo disputent ce dimanche 17 août 2025 un match crucial dans le cadre du Championnat d'Afrique des Nations 2024 (CHAN 2024), qui se tient simultanément au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda. Le coup d'envoi est prévu à 13 heures, heure de Kinshasa.

La RDC, actuellement troisième du groupe A avec six points et une différence de buts de +1, est contrainte de s'imposer face aux Lions de l'Atlas du Maroc, également à six points mais avec un avantage de +2 en différence de buts. Un autre résultat signifierait l'élimination dès le premier tour pour les Léopards.

Dans ce groupe, le Kenya, déjà qualifié pour les quarts de finale avec 7 points, domine les débats. L'Angola et la Zambie sont hors course.

Ce duel entre la RDC et le Maroc est crucial pour les deux sélections, mais les Marocains partent favoris, puisqu'un match nul leur suffirait pour se qualifier, au détriment des Congolais qui doivent impérativement gagner, quel que soit le score, pour poursuivre l'aventure.

Le match s'apparente ainsi à une véritable finale où chaque détail pourrait faire la différence.

Le sélectionneur congolais Otis Ngoma a annoncé en conférence de presse samedi 16 août, l'absence de deux joueurs clés : Linda Mtange, blessé à l'oeil lors de l'entraînement avant le match RDC-Angola, et Papy Kokeleya, suspendu pour accumulation de cartons jaunes.

Otis Ngoma devra donc s'appuyer sur d'autres joueurs pour relever ce défi important.

Malgré le déplacement à l'extérieur, les Léopards pourront compter sur le soutien du "douzième homme", avec la présence effective de supporters venus de Kinshasa et renforcés par la communauté congolaise vivant au Kenya.

La RDC et le Maroc sont les seules nations à avoir remporté ce championnat à deux reprises, la RDC en 2009 et 2016, le Maroc en 2018 et 2020. Ce match offre donc une chance unique à l'une de ces deux équipes d'ajouter une troisième étoile à leur palmarès.