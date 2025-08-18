Congo-Kinshasa: Les forces vives de l'Ituri appellent le gouvernement à plus de responsabilité dans la protection des civils

La société civile, les notables et les différentes couches sociales appellent le gouvernement et ses partenaires à faire preuve de plus de responsabilité pour la protection des civils dans les territoires touchés par l'insécurité en Ituri. Ils dénoncent la dégradation de la situation sécuritaire depuis avril dernier et alerte sur la persistance des cycles de violences qui secouent la province depuis 2017, avec comme conséquences lourdes : des meurtres, des enlèvements, des pillages, des incendies de maisons et des déplacements massifs de population, estimé aujourd'hui a près d'un million cinq cent mille.

Ces recommandations ont été formulées à l'issue d'une semaine de consultations organisées par le caucus des parlementaires de l'Ituri, clôturées mercredi 13 août dans la ville de Bunia, chef-lieu de la province.

Ces forces vivent exhortent également à la milice Convention pour la Révolution Populaire, (CRP) dirigée par Thomas Lubanga, de rejoindre le processus de paix en cours.

Les participants ont également recommandé à l'issue de ces assises, la protéger tous les civils et leurs biens sans distinction, renforcer la surveillance aux frontières, mais aussi intégrer la milice CRP dans le processus de dialogue en cours. Ils ont aussi demandé aux autorités judiciaires d'agir en toute impartialité contre les auteurs des crimes et aux Forces armées de la RDC, (FARDC), de distinguer clairement civils et groupes armés afin de rétablir la confiance avec les communautés locales.

En réaction à ces requêtes, les parlementaires de l'Ituri ont promis de relayer ces doléances aux institutions nationales pour obtenir des solutions durables.