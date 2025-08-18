Ethiopie: Le pays consolide son rôle régional en exportant de l'électricité vers les pays voisins

17 Août 2025
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — L'Éthiopie renforce son intégration régionale en utilisant les énergies renouvelables comme levier de coopération.

Selon le ministère de la Planification et du Développement, l'Éthiopie a instauré une nouvelle dynamique de coopération régionale en étendant ses avancées dans le secteur des énergies renouvelables au-delà de ses frontières.

En misant sur une électricité propre et durable, le pays contribue à l'intégration régionale et à la sécurité énergétique en Afrique de l'Est.

Mensur Dessie, responsable exécutif au ministère, a souligné que cette stratégie repose sur des partenariats stratégiques et des accords sur le climat visant à connecter la région à un réseau électrique commun. Des initiatives phares comme le Grand Barrage de la Renaissance permettent non seulement de répondre aux besoins énergétiques du pays, mais aussi d'alimenter ses voisins, renforçant ainsi son rôle de pilier énergétique régional.

Ces efforts s'inscrivent dans un cadre plus large de lutte contre le changement climatique. L'Éthiopie met en oeuvre des politiques ambitieuses, notamment sa Contribution déterminée au niveau national (CDN) et la Stratégie de développement d'une économie verte résiliente au changement climatique, qui vise la neutralité carbone d'ici 2050.

Outre l'hydroélectricité, le pays développe également le solaire, l'éolien et la géothermie, ce qui en fait un modèle de développement durable sur le continent. À travers l'Initiative « Héritage vert » et ses projets énergétiques, l'Éthiopie entend non seulement préserver l'environnement, mais aussi stimuler une croissance économique verte et inclusive.

Ces réalisations seront présentées comme exemple de bonne pratique lors du deuxième Sommet africain sur le climat, prévu en septembre 2025 à Addis-Abeba, où l'Éthiopie partagera son expérience pour inspirer d'autres pays africains.

Lire l'article original sur ENA.

Tagged:
Copyright © 2025 Ethiopian News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.