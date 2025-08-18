Ethiopie: Le pays consolide son rôle régional en exportant de l'électricité vers les pays voisins

Addis-Abeba — L'Éthiopie renforce son intégration régionale en utilisant les énergies renouvelables comme levier de coopération.

Selon le ministère de la Planification et du Développement, l'Éthiopie a instauré une nouvelle dynamique de coopération régionale en étendant ses avancées dans le secteur des énergies renouvelables au-delà de ses frontières.

En misant sur une électricité propre et durable, le pays contribue à l'intégration régionale et à la sécurité énergétique en Afrique de l'Est.

Mensur Dessie, responsable exécutif au ministère, a souligné que cette stratégie repose sur des partenariats stratégiques et des accords sur le climat visant à connecter la région à un réseau électrique commun. Des initiatives phares comme le Grand Barrage de la Renaissance permettent non seulement de répondre aux besoins énergétiques du pays, mais aussi d'alimenter ses voisins, renforçant ainsi son rôle de pilier énergétique régional.

Ces efforts s'inscrivent dans un cadre plus large de lutte contre le changement climatique. L'Éthiopie met en oeuvre des politiques ambitieuses, notamment sa Contribution déterminée au niveau national (CDN) et la Stratégie de développement d'une économie verte résiliente au changement climatique, qui vise la neutralité carbone d'ici 2050.

Outre l'hydroélectricité, le pays développe également le solaire, l'éolien et la géothermie, ce qui en fait un modèle de développement durable sur le continent. À travers l'Initiative « Héritage vert » et ses projets énergétiques, l'Éthiopie entend non seulement préserver l'environnement, mais aussi stimuler une croissance économique verte et inclusive.

Ces réalisations seront présentées comme exemple de bonne pratique lors du deuxième Sommet africain sur le climat, prévu en septembre 2025 à Addis-Abeba, où l'Éthiopie partagera son expérience pour inspirer d'autres pays africains.