Ethiopie: Le Premier ministre Abiy a exprimé ses profondes condoléances suite au décès de l'artiste éthiopien légendaire Debebe Eshetu

Addis-Abeba — Le Premier ministre Abiy Ahmed a exprimé ses sincères condoléances suite au décès de l'artiste éthiopien emblématique Debebe Eshetu.

Le Premier ministre Abiy a indiqué dans son message de condoléances que Debebe était l'un des pionniers du théâtre et du cinéma éthiopiens modernes.

"Je suis profondément attristé par le décès de l'artiste Debebe Eshetu, qui a laissé une grande marque dans l'histoire de l'art contemporain éthiopien", a exprimé le Premier ministre sur les réseaux sociaux.

Le rôle que Debebe a joué grâce à son talent artistique pour aider l'Éthiopie à réaliser avec succès son parcours de transformation restera toujours dans nos mémoires, a ajouté Abiy.

Debebe était un artiste chevronné et polyvalent, qui a captivé de nombreux publics grâce à sa participation à de nombreux films et productions théâtrales, dont « Shaft in Africa » et plusieurs autres films locaux et étrangers.

Il était également auteur, traducteur, chanteur, journaliste et défenseur des droits humains.