Congo-Kinshasa: Le choléra se propage peu à peu à Matadi (Médecin)

En cinq jours, soit du 12 au 16 août, neuf cas suspects et un décès de cholera ont été enregistré dans la ville de Matadi au Kongo-Central, a indiqué le médecin chef de zone de santé de Matadi.

« Depuis le 12 août, nous avons enregistré neuf cas de suspicion du choléra. Et dans les neuf cas, il y a un décès. Deux personnes sont sorties guéries du centre de traitement du choléra. Et les autres, nous les avons hospitalisés au niveau de notre centre de traitement du choléra », a expliqué Christian Kuzoma, médecin chef de zone de santé de Matadi.

Il s'agit jusque-là de cas suspect choléra. Les autorités sanitaires locales disent attendre encore les résultats d'analyse des échantillons pour avoir la confirmation de cette épidémie.

Tout part de l'usage de l'eau de la rivière Mbumba située dans la zone de santé de Nsona Mpangu et utilisée par quelques paysans de Matadi pour leurs travaux champêtres, a expliqué Dr Kuzoma :

« Nous avons comme lien de causalité de tout ce cas, la rivière Mbumba. Elle se situe à la zone de santé de Nsona Mpangu. La population de Matadi traverse la Mpozo pour aller réaliser les jardins là-bas et revient, et la population de Nsona Mpangu qui fait aussi le jardin à ce niveau ».

La riposte au niveau de la zone de santé a déjà été mise en oeuvre. Selon la même source, des équipes et commission ont été créés : une équipe de surveillance qui descend sur terrain pour investigation de cas.

« Nous avons des médicaments, nous avons des liquides. Mais seulement, ils ne sont pas en quantité suffisante ; parce qu'il fallait prendre aussi en charge les contacts de tous les cas que nous avons enregistré », a poursuivi le médecin.

Il a par ailleurs demandé à la population locale d'être vigilante, et d'appliquer toutes les mesures nécessaires pour éviter la propagation de cette maladie.