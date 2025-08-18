Congo-Kinshasa: Des semences et outils aratoires remis à 400 ménages vulnérables de Masisi

La Fédération des organisations des producteurs agricoles du Congo (FOPAC) a remis vendredi 15 aout des semences et outils aratoires à 400 familles vulnérables, qui sont retour dans leur village Ngumba, dans l'aire de santé de Shasha, territoire de Masisi (Nord-Kivu).

Cette assistance est distribuée dans le cadre du projet "Intervention vitale pour la population du Nord-Kivu" exécuté par la FOPAC avec l'appui de l'organisation internationale OXFAM. Ce projet veut aider ces ménages à reprendre leurs activités et à retrouver une certaine autonomie.

L'aide, constituée des semences de choux et d'amarante, a été accueillie avec beaucoup de joie par les familles bénéficiaires. Safari Muzee, père de dix enfants, explique que l'accès aux semences constituait un vrai défi depuis leur retour des camps de déplacés :

« Nous apprécions cette assistance. Car nous étions en carence des semences des amarantes. Mais, grâce à Dieu, la FOPAC et OXFAM nous ont apporté ces semences. Nous disons Merci ! Nous avions aussi du mal à trouver la semence de choux. Pour la trouver, il fallait se rendre à Shasha. Si on ne la trouvait pas à Shasha, on allait à Minova ou alors à Sake. Il fallait parcourir plusieurs Kilomètres alors que la population d'ici n'a pas les moyens de payer tous ces transports (...) Il y aura un changement dans nos vies ».

Grâce à ce don, les familles peuvent non seulement cultiver des légumes pour leur propre consommation, mais aussi vendre une partie de leur récolte pour générer un revenu et améliorer leurs conditions de vie.

A côté des semences, ces familles retournées dans la région ont également bénéficié d'outils aratoires.