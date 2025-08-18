Congo-Kinshasa: La rébellion de l'AFC - M23 ferme les marchés publics à Luberike

La rébellion de l'AFC-M23 interdit, jusqu'à nouvel ordre, le fonctionnement des marchés publics des localités de Kashebere, Kibati et Habula, dans le groupement Luberike à Walikale (Nord-Kivu), a déploré samedi 16 aout la société civile locale.

Les dirigeants rebelles justifient la fermeture des marchés publics par le fait que la zone est abandonnée par les populations depuis l'occupation de ces agglomérations. La mesure a été annoncée lors d'un rassemblement convoqué, jeudi dernier, à la place du marché de Habula.

D'autre part, la même rébellion interdit aux habitants de Kashebere de fréquenter les marchés organisés dans les zones sous contrôle des forces gouvernementales, notamment à Mungazi, Kishanga et Kibuwa.

Cette situation embarrasse la population, a dénoncé Fiston Misona, président de la société civile Forces vives de Walikale :

« Nous venons ici pour alerter et aussi dénoncer la situation à laquelle la population de Kibati Habula, de Kashebere et des environs, dans le groupement Luberike, venait d'être interdite formellement, il y a de cela 48 heures, de ne plus participer au marché ; alors que ce marché ravitaillait la population de cette entité dans les produits de première nécessité ».

La population locale « continue à être victime de la colonisation des éléments du M23 », a-t-il déploré ; invitant le Gouvernement congolais à faire tout pour libérer toutes les zones sous occupation rebelle.