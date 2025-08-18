Congo-Kinshasa: La population Banyali-Tchabi s'inquiète de la résurgence des attaques des ADF

17 Août 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

La résurgence des attaques des rebelles ADF dans la chefferie de Banyali-Tchabi, au sud d'Irumu, inquiète la population locale. Après plusieurs mois d'accalmie, ces assaillants ont visé dans la nuit de vendredi à samedi 16 août au moins trois localités.

Le bilan provisoire de ces affrontements fait état de quatre morts, plusieurs disparus et d'importants dégâts matériels. Les leaders communautaires appellent le Gouvernement à renforcer la présence militaire pour prévenir de nouvelles attaques.

Les rebelles ADF ont attaqué simultanément, dans la nuit dernière, les localités de Mulango, Banjinji et Busio, dans la chefferie de Banyari-Tchabi. Ils ont tué quatre personnes, incendié plusieurs maisons et pillé des biens de la population.

Certains habitants, dont le nombre reste indéterminé, ont été enlevés ou portés disparus, selon des sources locales. Les autorités déplorent cette série d'attaques attribuées aux ADF, qui auraient réinstallé leurs bastions dans la zone après avoir été démantelés.

Conséquence : de nombreux habitants, récemment retournés dans leurs villages, ont de nouveau pris la fuite.

Les leaders communautaires appellent au renforcement de la présence des FARDC et de leur allié, l'UPDF, notamment à Busio, Tondoli, Tchabi-centre, Ndengesa, Vukaka, Katanga et Sukwala. Ils plaident également pour l'intensification des patrouilles et la mise en place de stratégies efficaces afin de neutraliser ce groupe armé étranger.

Enfin, ils exhortent la population à rester vigilante et à collaborer avec les forces de sécurité pour mettre l'ennemi hors d'état de nuire.

