Afrique: CHAN 2024 - La RDC éliminée après sa défaite face au Maroc

Pour la deuxième édition consécutive, la République démocratique du Congo (RDC) quitte prématurément le Championnat d'Afrique des Nations (CHAN), après avoir été battue par le Maroc (1-3) ce dimanche 17 août à Nairobi. Malgré deux victoires lors de leurs précédentes rencontres, les Léopards n'ont pas pu se qualifier pour la suite de la compétition.

Dans ce choc entre deux anciens vainqueurs du tournoi, la RDC a rapidement concédé l'ouverture du score dès la 8e minute. Mais les Léopards ont réagi avant la pause grâce à Jephté Kitambala, ancien joueur du Maniema Union, qui a égalisé à la 43e minute. Les Congolais sont ainsi revenus aux vestiaires avec un score prometteur (1-1).

La seconde période a cependant vu les Léopards craquer face à la pression marocaine. Après avoir tenu bon pendant 25 minutes, ils ont encaissé deux buts en l'espace de dix minutes (70e et 80e), scellant leur défaite et leur élimination.

Double champion du CHAN (2009 et 2016), la RDC quitte cette fois la compétition avec un bilan mitigé : deux victoires et deux défaites. Une légère performance qu'en 2022, où elle avait été éliminée sans aucune victoire, soit une défaite et deux nuls.

Avec six points, les Léopards terminent troisièmes du groupe A, derrière le Kenya (10 points) et le Maroc (9 points), mais devant l'Angola (4 points) et la Zambie (0 point). Une désillusion pour Otis Ngoma et ses hommes, qui devront maintenant se tourner vers la prochaine édition pour renouer avec le succès.