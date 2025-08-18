Ile Maurice: Comment protéger vos animaux cet hiver

Nous ne sommes pas les seuls à ressentir les chutes (ou les hausses) de température. Chiens et chats peuvent eux aussi souffrir du froid, même si, à Maurice, l'hiver n'est pas aussi rude qu'ailleurs. «Les signes à surveiller pendant l'hiver incluent les tremblements, la léthargie, l'anxiété et une respiration ralentie», explique le Dr Ruhee, vétérinaire. Les chiens souffrant déjà de problèmes ostéo-articulaires, comme l'arthrose, voient souvent leurs douleurs s'accentuer avec le froid et l'humidité.

Toutes les races ne réagissent pas de la même façon. Certaines, comme les chiens de montagne, tolèrent bien les basses températures, tandis que d'autres en souffrent beaucoup, en particulier les petits chiens à poil court, les animaux âgés ou en mauvaise santé.

Pour les plus fragiles, le vétérinaire conseille de réduire la durée des promenades, surtout par temps venteux ou pluvieux, et de veiller à ce que la niche ou le logement extérieur soit bien isolé et orienté à l'abri des courants d'air. «Ce sont de petits gestes qui peuvent grandement améliorer leur confort», souligne-t-il.

En hiver, certains animaux cherchent aussi à fuir leur environnement pour trouver un endroit plus chaud. Il arrive ainsi que des chiens tentent de s'échapper de la cour ou que des chats se réfugient sur les capots ou sous les voitures, attirés par la chaleur du moteur. Ces comportements peuvent les exposer à de graves dangers : sécuriser son jardin et vérifier sous le véhicule avant de démarrer reste essentiel.

Alimentation

L'alimentation peut aussi être adaptée. Les animaux vivant dehors, par exemple, ont besoin de plus d'énergie pour maintenir leur température corporelle. «On peut ajouter davantage de féculents ou d'aliments énergétiques, mais toujours sous conseil vétérinaire», précise le Dr Ruhee. Et si certains propriétaires choisissent d'utiliser des sources de chaleur artificielles comme des lampes chauffantes, il insiste sur la vigilance : le dispositif doit être placé à bonne distance et hors de portée pour éviter tout accident.

En cas de doute sur l'état de santé d'un animal, il vaut mieux consulter sans attendre. «Les tremblements persistants, la respiration ralentie ou un comportement inhabituel doivent alerter», rappelle le vétérinaire. Un abri sec, une nourriture équilibrée et un peu plus d'attention suffisent souvent à traverser la saison froide... et à garantir à nos compagnons des journées d'hiver bien plus douces.