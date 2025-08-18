Ile Maurice: Skinup révolutionne la beauté - Bagatelle sous le charme du Korean skincare

Derrière Skinup, se trouve une entrepreneure passionnée par le soin de la peau depuis 2013. Elle a transformé son parcours de thérapeute beauté en une véritable vocation après un séjour en Australie en 2015, où elle a découvert pour la première fois le Korean skincare.

Une révélation : des routines pensées pour la santé de la peau, des formulations innovantes et des résultats visibles. De retour à Maurice, elle a remarqué un manque criant de conseils personnalisés pour choisir les produits adaptés à chaque type de peau. C'est ainsi qu'est née Skinup, une entreprise dédiée à offrir des conseils experts et des solutions sur mesure.

Un grand soir au Bagatelle Mall

Le grand opening de Skinup a eu lieu vendredi 15 août, au Bagatelle Mall. Un moment attendu avec impatience, qui a réuni de nombreux invités dans une ambiance chaleureuse. Des flûtes de champagne et des collations délicates ont accueilli les convives, venus célébrer cette nouvelle adresse incontournable du Korean skincare à Maurice.

L'instant fort de la soirée : à partir de 18 heures, la fondatrice, visiblement émue et très touchée par ce moment, a procédé à la coupure du ruban rouge après de longs mois d'efforts, de lutte et de préparation. Les applaudissements ont fusé, saluant ce moment symbolique. La joie se lisait sur tous les visages -- y compris ceux des premiers clients, qui sont repartis ce soir même avec leurs produits soigneusement choisis.

Un savoir-faire unique

Avec un solide bagage en cosmétiques et une maîtrise des étapes de soins, l'équipe Skinup a rapidement adopté les codes du Korean skincare. Leur expertise permet d'accompagner chaque client dans le choix des produits les plus efficaces, qu'il s'agisse de lutter contre l'acné, de renforcer la barrière cutanée, d'hydrater ou de prévenir les signes de l'âge.

Des marques Korean skincare incontournables

Skinup propose à Maurice les marques K-beauty les plus reconnues et appréciées :

· MEDICUBE - des formules scientifiques dédiées aux peaux acnéiques, sensibles et aux soins anti-âge.

· Skin1004 - des produits doux et épurés à base de Centella Asiatica, pour apaiser et réparer.

· Anua - une approche minimaliste et calmante, idéale pour les peaux sensibles ou irritées. · Beauty of Joseon - des formulations inspirées de la tradition, aux résultats modernes, pour l'éclat et l'anti-âge.

· Tir Tir - réputée pour ses finis hydratés et lumineux ainsi que ses bases sublimateurs de teint.

· Tocobo - des solaires innovants et des soins contour des yeux respectueux de la peau.

· Isntree - une expertise axée sur les ingrédients pour une hydratation intense et une exfoliation ciblée.

· Arencia - des nettoyants doux mais efficaces, élaborés à partir d'huiles et d'extraits naturels.

Une offre K-beauty pensée pour tous les profils : des adolescents confrontés aux imperfections, aux adultes recherchant hydratation et réparation de la barrière cutanée, jusqu'aux peaux matures en quête de fermeté, d'éclat et de soins anti-âge.

Une approche personnalisée grâce à la technologie

Bientôt, Skinup introduira à Maurice un appareil d'analyse cutanée sophistiqué. Il permettra d'évaluer en profondeur l'état de la peau et de recommander des soins adaptés à chaque problème : acné, pigmentation, signes de l'âge... Cette innovation, combinée à l'expertise des conseillers beauté, garantit une approche véritablement personnalisée.

Avec Skinup, la beauté n'est plus un mystère. Chaque client reçoit conseils, suivi et produits adaptés à son profil. L'objectif ? Une peau saine, rayonnante et en pleine santé.