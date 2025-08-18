Ile Maurice: SBM Group - Bénéfices en forte hausse de 42 % au premier semestre 2025

Le groupe SBM poursuit sur sa lancée. Pour les six mois clos au 30 juin 2025, l'institution bancaire a dégagé un bénéfice net de Rs 3,3 milliards, soit une progression de 42 % par rapport aux Rs 2,3 milliards réalisés à la même période de l'année dernière. Ces résultats, jugés solides, traduisent selon la direction la résilience du modèle économique du groupe et l'efficacité de sa stratégie de diversification récemment renforcée.

Les dépôts des clients non bancaires se sont accrus de Rs 9,9 milliards durant le semestre, atteignant Rs 369,4 milliards. Dans le même temps, les prêts et avances nets consentis à cette clientèle sont passés à Rs 175 milliards, contre Rs 172,7 milliards au 31 décembre 2024. Cette dynamique a contribué à la progression du produit net d'intérêts, qui s'élève à Rs 5,8 milliards, en hausse de 7,9 % sur un an. Les revenus hors intérêts ont également suivi une courbe positive, avec une augmentation de 6,1 % par rapport à 2024.

Selon le Group CEO, Raoul Gufflet, «ces résultats en nette amélioration reflètent la remobilisation de l'ensemble de nos équipes et notre volonté de donner un nouvel élan à nos relations avec nos clients. Dans un contexte économique complexe et exigeant, nous avons su renforcer notre position sur nos divers marchés tout en poursuivant nos investissements dans notre capital humain et la transformation numérique».

La direction souligne par ailleurs le rôle du conseil d'administration, renouvelé récemment qui soutient cette stratégie visant à conjuguer croissance et création de valeur durable. Le groupe met aussi l'accent sur le respect des standards de bonne gouvernance et le renforcement des procédures de gestion des risques, considérés comme des leviers essentiels pour consolider sa compétitivité à long terme.

Avec des fondamentaux jugés robustes, un portefeuille diversifié et une stratégie orientée vers l'innovation, la SBM affirme vouloir maintenir le cap de la croissance tout en restant vigilante face aux aléas macroéconomiques et réglementaires. Le groupe ambitionne ainsi de restaurer pleinement la confiance du marché, tout en se positionnant comme un acteur ambitieux et innovant du secteur bancaire et financier mauricien.