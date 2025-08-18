Ile Maurice: Mauritius Dance Idol 2025 - Une finale spectaculaire au SVICC

Le rideau est tombé sur la troisième édition du Mauritius Dance Idol, organisée par Tanushree Events et dirigée par Tanushree Hurry, directrice de Tanushree Model Agency - Tanushree Events et présidente de la Bhojpuri & Bollywood Cultural Association, en collaboration avec Rajasthan Works Ltd, représentée par Anupam Jain, dans le cadre du Mauritius Shopping Festival les 9 et 10 août 2025 au SVICC, Pailles. Après plusieurs semaines de compétition intense, la grande finale a couronné les meilleurs talents de la danse mauricienne.

Un podium plein de talent

Le grand gagnant Avish Anand Kooyela.

Le titre suprême a été remporté par Avish Anand Kooyela, 25 ans, originaire de Rivièredu-Rempart. «Danser me permet d'exprimer ma joie et mes émotions sur scène», a confié le jeune champion, qui a tenu à remercier Tanushree Events pour cette plateforme offerte aux jeunes artistes. Soutenu par sa famille, son groupe VK Dance Squad et ses collègues, il a également salué la présence exceptionnelle de deux juges internationaux, Suresh Mukund et Tanya Bhushan de King's United, champions du World of Dance en 2020, spécialement présents à Maurice pour l'événement.

Kritish Reesaul arrive en deuxième position.

La deuxième marche du podium a été occupée par Kritish Reesaul, 19 ans, danseur depuis l'âge de sept ans et membre du Roy Dance Studio. Malgré un entraînement démarré tardivement en raison de ses obligations professionnelles, il a su relever le défi. «Quand j'ai entendu mon nom, j'étais fier et heureux d'avoir rendu ma famille et mes amis fiers», a-t-il déclaré.

A la troisième place : Sia Codoychurn et Shanayya Papiah.

La troisième place a été attribuée à Sia Codoychurn et Shanayya Papiah. «Ce qui nous a poussées à participer à cette compétition de danse, c'est que depuis toutes petites, nous admirions la danse et avons commencé à danser au Roy Dance Studio», explique Sia. «J'ai commencé la danse à l'âge de quatre ans et c'est vite devenu une passion inimaginable. Grâce à nos mères, qui ont toujours cru en nous et en notre potentiel, nous avons pu aller loin dans la compétition. Elles nous ont inscrites sans hésiter, convaincues que nous devions saisir cette opportunité.»

Pour les deux jeunes danseuses, c'était une première expérience en compétition. «Nous avions beaucoup de trac, mais nous avons relevé le défi. À chaque étape, nous avons donné notre maximum, et ces efforts nous ont conduites jusqu'à la finale. Nous avons découvert un univers plus professionnel, avec des danseurs talentueux, des chorégraphies exigeantes et un véritable esprit de compétition. Cela nous a appris à persévérer malgré la fatigue ou le stress, mais surtout à nous amuser sur scène», raconte Sia.

Lors de la finale, l'énergie était à son comble. «Nous savions que tout le monde allait tout donner. Quand on a annoncé que nous étions troisièmes, nous avons ressenti un mélange d'émotion et de fierté. Bien sûr, nous visions plus haut, mais nous étions reconnaissantes et ravies d'être arrivées jusque-là. La danse a toujours été notre lien depuis l'enfance. Nos mères sont meilleures amies, nous aussi, et nous avons toujours eu cette synchronisation naturelle sur scène», confie-t-elle.

Tanushree Hurry, Anupam Jain, Naraindre Jain, les artistes internationaux et Nishi Singh, la présentatrice, réunis pour le Mauritius Dance Idol Saison 3.

Tanushree Hurry a tenu à rappeler que la participation à cette édition était entièrement gratuite. «Nous faisons cela pour promouvoir l'art, la culture et la jeunesse, et aussi pour éloigner les jeunes des fléaux comme la drogue», a-t-elle affirmé.

Au-delà de la scène, l'équipe de Dance Idol et SVC a partagé un moment inoubliable au Shelter for Women & Children in Distress Trust Fund. Grâce au soutien du sponsor Firemount Group of Industries, un ordinateur et des jeans de marque ont été offerts aux enfants du foyer. La soirée a été ponctuée par les prestations des gagnants de la saison 3, et Tanushree Hurry, touchée par le talent de ces jeunes, leur a même offert une place pour la prochaine édition du concours.

Avec cette troisième saison, Mauritius Dance Idol confirme son rôle de tremplin pour les talents locaux et démontre qu'art et solidarité peuvent aller de pair.