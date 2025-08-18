Soudan: Kamil Idris Rencontre le Sous-Secrétair de la Santé

Le Premier Ministre de Transition, Dr. Kamil Idris, a rencontré aujourd'hui dans son bureau le Sous-Secrétaire du Ministère de la Santé, Dr. Haitham Mohamed Ibrahim, afin de s'enquérir de la situation sanitaire dans le pays et des préparatifs en cours pour faire face à la saison des pluies de cette année.

Dr. Haitham Mohamed Ibrahim a déclaré dans un communiqué de presse que le Premier Ministre avait pris connaissance des dispositions relatives au retour à Khartoum dans le cadre du Comité Supérieur, notamment en ce qui concerne la lutte contre les vecteurs de maladies et la campagne lancée hier, qui se poursuivra pendant trois mois dans l'État de Khartoum.

Il a ajouté que des travaux de réhabilitation des structures de santé et des hôpitaux étaient en cours, soulignant le soutien apporté à l'État de Khartoum en équipements et matériels médicaux liés aux services de base, contribuant ainsi au retour rapide des citoyens à Khartoum.