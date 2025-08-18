Soudan: Kamil Idris Rencontre le Sous-Secrétair de la Santé

17 Août 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Premier Ministre de Transition, Dr. Kamil Idris, a rencontré aujourd'hui dans son bureau le Sous-Secrétaire du Ministère de la Santé, Dr. Haitham Mohamed Ibrahim, afin de s'enquérir de la situation sanitaire dans le pays et des préparatifs en cours pour faire face à la saison des pluies de cette année.

Dr. Haitham Mohamed Ibrahim a déclaré dans un communiqué de presse que le Premier Ministre avait pris connaissance des dispositions relatives au retour à Khartoum dans le cadre du Comité Supérieur, notamment en ce qui concerne la lutte contre les vecteurs de maladies et la campagne lancée hier, qui se poursuivra pendant trois mois dans l'État de Khartoum.

Il a ajouté que des travaux de réhabilitation des structures de santé et des hôpitaux étaient en cours, soulignant le soutien apporté à l'État de Khartoum en équipements et matériels médicaux liés aux services de base, contribuant ainsi au retour rapide des citoyens à Khartoum.

Lire l'article original sur SNA.

Tagged:
Copyright © 2025 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.