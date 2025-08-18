En conformité de la primauté de l'État de droit, pour renforcer le commandement et le contrôle, et conformément aux dispositions des articles (14) et (25), paragraphes (2) et (2/h), le président du Conseil de Souveraineté et commandant général des forces armées, le général Abdel fattah al-burhan a émis une décision soumettant toutes les forces de soutien opérant avec les forces armées et portant des armes aux dispositions de la loi des forces armées de 2007 et de ses amendements, applicable à leurs membres.

Toutes ces forces seront placées sous le commandement des chefs des forces armées dans les différentes régions.

La décision entre en vigueur à compter du 16 août 2025.