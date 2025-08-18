Soudan: Le ministre de la justice souligne l'Importance d'activer les accords avec l'Arabie Saoudite

17 Août 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

Le ministre de la Justice, Dr. Abdullah Darfur a reçu l'ambassadeur d'Arabie Saoudite au Soudan, M. Ali bin Hassan bin Jafar, en présence de la secrétaire générale du ministère, Mme Howaida Ali Awad Al-Karim.

Le ministre a souligné la relation spéciale entre les ministères de la Justice des deux pays et l'importance de renforcer cette coopération en activant les accords et mémorandums existants, notamment l'Accord de Riyad pour la coopération judiciaire.

L'ambassadeur a félicité le ministre pour sa nomination et a mis l'accent sur l'échange d'expertises et le renforcement de la coordination entre les deux ministères dans le domaine judiciaire.

Lire l'article original sur SNA.

Tagged:
Copyright © 2025 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.