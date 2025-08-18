Soudan: Le ministre de la justice souligne l'Importance d'activer les accords avec l'Arabie Saoudite

Le ministre de la Justice, Dr. Abdullah Darfur a reçu l'ambassadeur d'Arabie Saoudite au Soudan, M. Ali bin Hassan bin Jafar, en présence de la secrétaire générale du ministère, Mme Howaida Ali Awad Al-Karim.

Le ministre a souligné la relation spéciale entre les ministères de la Justice des deux pays et l'importance de renforcer cette coopération en activant les accords et mémorandums existants, notamment l'Accord de Riyad pour la coopération judiciaire.

L'ambassadeur a félicité le ministre pour sa nomination et a mis l'accent sur l'échange d'expertises et le renforcement de la coordination entre les deux ministères dans le domaine judiciaire.