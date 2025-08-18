Soudan: Le gouverneur du Gezira accueille la visite de l'organisation malaisienne Mercey

17 Août 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

Le gouverneur du Gezira, M. Al-Taher Ibrahim Al-Khair a accueilli la visite de l'organisation malaisienne Mercey, dirigée par Shah Faisal Hussein. Lors de la rencontre, il a souligné le soutien de l'État aux organisations travaillant à la restauration du système de santé et des services.

Il a présenté les efforts du gouvernement pour rétablir le système sanitaire, incluant l'alimentation électrique, la maintenance des hôpitaux, la fourniture d'équipements médicaux, l'installation d'unités solaires pour l'eau et la réhabilitation de la station principale de Madani.

Le directeur général de Mercey a salué ces efforts et annoncé la collaboration avec le gouvernement et le ministère de la Santé pour lever les obstacles et équiper les hôpitaux via la société Zadna, en mettant l'accent sur les soins de santé primaires et la nutrition des enfants.

