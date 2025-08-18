Le ministre de la Culture de l'Information et du Tourisme, M. Khalid El-Eaysir a reçu samedi dans son bureau l'ambassadeur de Russie au Soudan, M. Andrey Tchernovol. Les deux parties ont examiné au cours de la rencontre les moyens de renforcer la coopération conjointe dans les domaines de la culture, de l'information et du tourisme entre les deux pays.

Au cours de l'entretien, l'ambassadeur russe a remis une invitation officielle de la ministre russe de la Culture, Mme Olga Lyubimova, au ministre de la Culture, de l'Information et du Tourisme, afin de participer au « Forum des Cultures Unies », prévu en septembre prochain à Saint-Pétersbourg.

Les deux parties ont affirmé leur volonté de renforcer les relations culturelles, médiatiques et touristiques entre le Soudan et la Russie, et de soutenir les partenariats dans les domaines concernés, en plus de l'activation des accords précédents conclus entre les deux pays et de l'élaboration d'une stratégie pour conclure de nouveaux accords répondant aux exigences de l'étape et renforçant les intérêts communs.