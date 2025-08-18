Soudan: Le ministre de la jeunesse et des sports - Les jeunes du pays, soutien aux forces armées lors de leur 71e anniversaire

17 Août 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

Le ministre de la jeunesse et du sport M. Ahmed Adam a affirmé que la jeunesse soudanaise, y compris les sportifs, se tient unie derrière les Forces armées, convaincue que l'unité nationale est la voie la plus sûre pour protéger la patrie et renforcer sa sécurité et sa stabilité.

Au nom de son ministère et de l'ensemble des jeunes et sportifs du Soudan, le ministre a adressé ses plus chaleureuses félicitations aux vaillantes Forces armées soudanaises à l'occasion de leur 71 anniversaire, alors qu'elles poursuivent leur noble mission de défendre la patrie et de préserver son intégrité territoriale.

M. Adam a déclaré : « En rendant hommage aux héros des Forces armées stationnés aux frontières du pays, nous honorons avec respect le sacrifice des martyrs, la résilience des blessés et le dévouement de tous les militaires, actifs ou retraités. »

Il a prié Dieu de préserver le Soudan et son peuple, de leur accorder sécurité, honneur et élévation.

Lire l'article original sur SNA.

Tagged:
Copyright © 2025 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.