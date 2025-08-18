Le ministre de la jeunesse et du sport M. Ahmed Adam a affirmé que la jeunesse soudanaise, y compris les sportifs, se tient unie derrière les Forces armées, convaincue que l'unité nationale est la voie la plus sûre pour protéger la patrie et renforcer sa sécurité et sa stabilité.

Au nom de son ministère et de l'ensemble des jeunes et sportifs du Soudan, le ministre a adressé ses plus chaleureuses félicitations aux vaillantes Forces armées soudanaises à l'occasion de leur 71 anniversaire, alors qu'elles poursuivent leur noble mission de défendre la patrie et de préserver son intégrité territoriale.

M. Adam a déclaré : « En rendant hommage aux héros des Forces armées stationnés aux frontières du pays, nous honorons avec respect le sacrifice des martyrs, la résilience des blessés et le dévouement de tous les militaires, actifs ou retraités. »

Il a prié Dieu de préserver le Soudan et son peuple, de leur accorder sécurité, honneur et élévation.