Soudan: Dr Salma Abdul Jabbar salue le soutien du Qatar au pays

La membre du Conseil de souveraineté, Dr Salma Abdul Jabbar Al Mubarak a salué le niveau élevé des relations bilatérales entre le Soudan et le Qatar, ainsi que sa position ferme et inébranlable en faveur de l'unité et de la souveraineté du Soudan sur son territoire et son rejet de toute ingérence dans ses affaires intérieures.

Lors d'une réunion ce dimanche dans son bureau avec l'ambassadeur du Qatar au Soudan, Mohammed bin Ibrahim Al Sada, Son Excellence a salué la volonté du Qatar de renforcer sa coopération avec le gouvernement et diverses organisations humanitaires afin de leur permettre de mettre en oeuvre leurs programmes et activités humanitaires au Soudan. Elle a également salué les efforts continus du Qatar pour apporter un soutien et un financement plus urgents au Plan d'intervention humanitaire pour le Soudan.

La membre du Conseil de souveraineté a exprimé la gratitude du Soudan au Qatar, tant au gouvernement qu'au peuple, pour son soutien et son assistance au peuple soudanais, pour avoir été parmi les premiers pays à fournir une aide humanitaire et des fournitures essentielles par le biais de ponts aériens continus et pour sa participation au soutien des projets de développement et de santé au Soudan.

L'ambassadeur du Qatar a affirmé l'engagement du gouvernement qatari à poursuivre son devoir humanitaire et fraternel et à fournir toutes les formes de soutien et d'assistance humanitaire nécessaires pour alléger les souffrances du peuple soudanais.