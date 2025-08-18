Soudan: Kamil Idris Rencontre le ministre des mines

17 Août 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Premier Ministre de Transition, Dr. Kamil Idris, a rencontré aujourd'hui dans son bureau le Ministre des Mines, Nour Al-Daem Mohamed Ahmed Taha.

Le ministre a déclaré dans un communiqué de presse qu'il avait informé le Premier Ministre sur la performance du ministère des Mines, des organismes qui en dépendent, ainsi que des institutions et des plateformes économiques, en plus des défis auxquels fait face l'exploitation minière traditionnelle, de son impact environnemental et de la manière d'organiser cette exploitation pour contribuer au soutien de l'économie, ainsi que de la stratégie du ministère pour attirer de nouveaux investisseurs dans le secteur minier.

Il a ajouté que le Premier Ministre avait ordonné de porter une attention particulière à l'environnement et de traiter les impacts environnementaux de l'exploitation minière traditionnelle, de s'occuper des mineurs traditionnels et d'intégrer les technologies modernes dans le secteur minier, en particulier pour la localisation des concessions et la mise en valeur des minéraux rares, qualifiant la rencontre de réussie et fructueuse.

