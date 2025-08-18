Sénégal: Rapport d'exécution budgétaire - Plus de 4 474,1 milliards de FCFA mobilisés au 2e trimestre 2025

18 Août 2025
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Adou Faye

Le ministère des Finances et du budget a publié le rapport d'exécution budgétaire du deuxième trimestre 2025. Il informe que les ressources du budget général, mobilisées à fin juin 2025, sont arrêtées à 4 474,1 milliards de francs Cfa, soit 43,1% des prévisions de la Loi de Finances rectificative (10 384,5 milliards de francs Cfa).

«Les recettes du budget général se sont élevées à 2 226,3 milliards de francs CFA sur un objectif annuel de 4 668,9 milliards, soit un taux de recouvrement de 47,7%. En glissement annuel, elles ont progressé de 175,3 milliards de francs CFA (+8,5%), en lien avec le regain de l'activité économique et les efforts des services chargés de la mobilisation des recettes », renseigne le ministère des Finances.

Quant aux impôts directs, ajoute la même source, ils se distinguent particulièrement avec un taux de réalisation de 60,3% (913,9 milliards de francs CFA), sur le premier semestre. L'impôt sur les sociétés, précise le ministère des Finances, a atteint 392,3 milliards francs CFA tandis que les impôts indirects ont été réalisés à hauteur de 1074,2 milliards de francs Cfa.

Les recettes non fiscales ont été mobilisées pour un montant de 116,6 milliards de francs Cfa, soit un niveau de recouvrement de 41,2% par rapport à l'objectif annuel. Les dons budgétaires ont été mobilisés à hauteur de 19,3 milliards de francs CFA, soit 8,0% de l'objectif annuel de 241,6 milliards de francs CFA et sont constitués exclusivement de dons en capital.

Les ressources de trésorerie ont été mobilisées à hauteur de 2 247,8 milliards de francs CFA, soit 39,3% du besoin de financement annuel arrêté dans la Lfr 2025. Les fonds mobilisés sur les marchés bancaires et financiers dominent avec 1 677 milliards de francs CFA (74,6% des ressources) tandis que les prêts programmes affichent un taux de réalisation de 3,5%, soit 20,7 milliards de francs CFA.

A fin juin 2025, renseigne le ministère des Finances, les dépenses du budget général ont été exécutées pour un montant de 2 814,6 milliards de francs CFA, représentant 41,9% des prévisions de la Lfr. Cette réalisation, souligne le ministère des Finances, masque toutefois des disparités entre les catégories de dépenses (dépenses de fonctionnement et dépenses d'investissement).

