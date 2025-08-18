Sénégal: Recettes du budget général - Un montant de 2 226,3 milliards de FCFA mobilisé au deuxième trimestre 2025

18 Août 2025
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Adou Faye

Les recettes du budget général ont été mobilisées à hauteur de 2 226,3 milliards de francs CFA pour une prévision de 4 668,9 milliards de francs CFA base Lfr. L'information est contenue dans le rapport d'exécution budgétaire du deuxième trimestre 2025.

Elles sont constituées des recettes fiscales, des recettes non fiscales et des dons budgétaires. Selon le ministère des Finances, les recettes fiscales se sont établies à 2 090,4 milliards de francs CFA à fin juin 2025, soit 51,0% de l'objectif annuel de 4 099,6 milliards francs CFA.

En glissement annuel, renseigne la même source, elles ont progressé de 187,8 milliards de francs CFA, soit 9,9%. Cette performance, portée par l'amélioration tant des impôts directs que des impôts indirects, reflète les efforts des services de recouvrement, notamment la Direction générale des impôts et domaines et de la direction générale des Douanes.

Pour les impôts directs, explique-t-on, ils sont recouvrés à 913,9 milliards de francs CFA pour un objectif annuel de 1515,1 milliards, soit un taux de réalisation de 60,3%. Par rapport au premier semestre de l'année 2024, les impôts directs ont enregistré une progression de 115,6 milliards ou +14,5%.

Quant aux impôts indirects, ils sont ressortis à 1074,2 milliards de francs CFA, représentant 40,8%de l'objectif annuel de 2 634,2 milliards de francs CFA. En glissement annuel, ils ont augmenté de 47,6 milliards de francs CFA, soit 4,6%.

Cette dynamique positive, explique-t-on, a été portée essentiellement par l'amélioration des taxes sur les biens et services et des droits de porte. Les taxes sur les biens et services représentent 77,4% des impôts indirects et ont atteint 831,1 milliards de francs CFA à fin juin 2025. Elles ont progressé de 5,5% en glissement annuel.

Lire l'article original sur Lejecos.com.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Journal de l'Economie Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.