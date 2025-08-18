Sénégal: Budget général du pays - Les dépenses exécutées à 2 814,6 milliards de FCfa au deuxième trimestre 2025

Les dépenses budgétaires ont été exécutées à hauteur de 2 814,6 milliards de francs CFA à fin juin 2025, soit 44,2% des prévisions de la Lfr.

Selon le rapport d'exécution budgétaire, les dépenses ordinaires ont été exécutées à hauteur de 2232,7 milliards de francs CFA, soit 50,4% des prévisions de la Lfr. Elles concernent les charges financières de la dette publique, les dépenses de personnel, les utilisations de biens et services et les transferts courants.

«Les charges financées de la dette, constituées des intérêts et commissions, ont été payées à hauteur de 501,1 milliards de francs CFA, répartis entre la dette extérieure (403,5 milliards de francs CFA ou 80,5% du total) et la dette intérieure (97,6 milliards de francs CFA ou 19,5% du total).

En glissement annuel, elles ont enregistré une hausse significative de 290,78 milliards de francs CFA, en lien, principalement, avec la prise en charge de la dette bancaire contractée hors autorisation parlementaire dans l'encours de la dette financière de l'Etat », lit-on dans le rapport.

Selon le document, la masse salariale a été exécutée pour un montant de 724,1 milliards de francs CFA sur les six premiers mois de l'année, soit 48,7% des crédits ouverts de la Lfr. Comparativement à la même période de l'année précédente, elle a augmenté de 22,9 milliards de francs CFA en valeur absolue et 3,3% en valeur relative.

Ces dépenses, explique-t-on, comprennent la rémunération des salariés qui est arrêtée à 710,1 milliards de francs CFA (98,1% du total); les dépenses de prestations sociales ordonnancées pour un montant de 14 milliards de francs CFA (1,9%). «Elles sont constituées des dépenses de santé pour 8,4 milliards de francs CFA, des pensions d'invalidité 5,6 milliards de francs CFA et des capitaux décès 0,2 milliard de francs CFA.

L'effectif des agents de l'Etat payés se chiffre à 188 576 agents à fin juin 2025, dont 183549 agents permanents constitués de fonctionnaires et non fonctionnaires et 5 027 contractuels », lit-on dans le document.

Selon la même source, au 30 juin 2025, les dépenses d'acquisitions de biens et services ont été exécutées (base prise en charge) à hauteur de 162,6 milliards de francs CFA des crédits ouverts contre 151,9 milliards de francs CFA un an auparavant, soit une hausse de 10,7 milliards de francs CFA.