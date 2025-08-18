Tunisie: Top 5 des pays importateurs de fruits tunisiens en 2025

Les exportations de fruits tunisiens poursuivent leur progression, portée par la conquête de nouveaux marchés et une demande croissante pour les produits à haute valeur ajoutée.

Selon les données du Groupement interprofessionnel des fruits (GIFruits), voici les cinq principaux pays importateurs de fruits tunisiens à la mi-août 2025 :

Libye - 20 200 tonnes | 57 millions de dinars Partenaire historique, la Libye demeure de loin le premier débouché de la Tunisie. Elle a absorbé la majorité des volumes exportés, notamment de pastèques et de pêches, confirmant la solidité de ce marché voisin.

Émirats Arabes Unis - 775 tonnes | 13,8 millions de dinars Les Émirats connaissent une progression spectaculaire, triplant presque leur valeur d'importation par rapport à 2024.

Les fruits tunisiens y trouvent un marché haut de gamme particulièrement réceptif. Inde - 178 tonnes | 5,2 millions de dinars Marché totalement inexistant en 2024, l'Inde émerge cette année comme une destination stratégique, tirée par la forte demande en myrtilles tunisiennes, qui représentent l'essentiel des exportations.

Singapour - 171 tonnes | ~5 millions de dinars Autre marché asiatique en forte croissance, Singapour affiche une hausse spectaculaire de ses importations de myrtilles, démontrant l'attractivité des fruits tunisiens premium sur les marchés spécialisés.

Qatar - 137 tonnes | 2,5 millions de dinars Le Qatar continue de renforcer ses relations commerciales avec la Tunisie dans le domaine agricole, avec une hausse notable en valeur par rapport à l'année précédente.

Ce classement illustre non seulement la dépendance persistante vis-à-vis du marché libyen, mais aussi la montée en puissance des marchés asiatiques comme relais de croissance. Des fruits comme la myrtille (ou bleuet), bien que récents dans l'offre exportatrice tunisienne, jouent un rôle central dans cette dynamique.