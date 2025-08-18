Tunisie: Ligue 1/Championnat national - 2e journée - Le CA et l'ESZ imperturbables

Les Clubistes chassent le signe indien devant l'Etoile, l'ESZ gagne son second match de suite. Le championnat est bien parti.

Chaque jour dans ce championnat apporte son lot de nouveautés. Avant-hier, l'EST a accusé le coup devant l'USM, l'ESM et l'ASM ont empoché trois précieux points. Pour hier, c'était un autre lot de matchs avec encore des rebondissements et des leçons à tirer. Le championnat démarre assez fort avec des équipes qui, malgré un état de rodage et une grande chaleur, font de leur mieux pour avancer et gagner du terrain.

C'est encore tôt de tirer la moindre leçon au classement, ce sont deux journées seulement de jouées. Mais on peut dire que le CA et l'ESZ sont bien partis en ce début de saison. Ils ont enchaîné deux victoires de suite pour s'emparer de la tête du classement en attendant leur duel à la prochaine journée.

Chaouat buteur heureux

Le CA a chassé enfin le signe indien face à l'ESS après 7 ans. Enfin, une victoire qui fait du bien à un CA qui s'estime très heureux d'avoir ramené trois points. L'Etoile aurait pu rafler un point si Smichi avait mieux cadré sa balle à la dernière seconde du match face à une défense inerte du CA. Le résultat, oui, mais Faouzi Benzarti, chanceux franchement, peut remercier son gardien Yefreni qui a effacé trois buts face à Senghor en fin de première mi-temps, et Anane deux fois à la reprise.

Ce n'était pas un CA constant avec une défaillance majeure qui est son milieu du terrain. Faouzi Benzarti n'a pas changé de devise par rapport à Bettoni : Zemzmi, Sghaier et Ait Malek, un trio fragile dans un entrejeu confus tout au long du match.

Le buteur du premier match Sadok Mahmoud n'a pas disputé la moindre minute ! Benzarti, qui a pris le train en marche d'un groupe mal préparé (physiquement, tous les joueurs traînaient les pieds), peut remercier aussi un intelligent Firas Chaouat qui s'est bien placé pour mettre la balle dans les filets après la passe de Ait Malek (56').

Le CA a eu le mérite de bien entamer le match avec un temps fort qui a duré presque 25'. Trois buts faciles ratés qui auraient pu coûter cher, d'autant que l'Etoile n'était pas équilibrée. Le 5-4-1 de Lassad Dridi qui cherchait à limiter la casse, n'était pas très efficace. Hnid, Dagdoug et Boughattas n'avaient pas synchronisé leurs mouvements avec un milieu lent et qui a laissé la balle aux Clubistes.

Si le CA était mieux concentré et plus homogène, le match serait plié dès les premières 45'. Une victoire bonne à prendre pour le CA, mais ça ne doit pas cacher les limites individuelles de Zemzmi, Sghaier, Zaalouni et Khadhraoui qui jouent toujours d'entrée. Yefreni a gagné des points hier, mais beaucoup de travail encore pour Benzarti qui doit surtout donner la chance plus à ceux qui méritent de jouer. Ça se voit bien que le CA n'a pas bien préparé son intersaison. Pour l'Etoile, la grogne du public est justifiée quand on voit l'état dans lequel se trouve l'équipe.

A zarzis, l'ESZ continue sa marche réussie avec une seconde victoire de suite devant cette fois la JSOmrane. Et encore une fois, Rahmani marque pour porter à trois son compteur de buts. Cette ESZ est vraiment sympathique.

Le ST confirme

Au Bardo, le Stade a raflé trois points en recevant la JSK. La nouvelle recrue Hosni Guezmir a été l'artisan du but salvateur pour un Stade qui s'accroche en peloton de tête. A Bizerte, enfin, le CAB de Hidoussi rate deux points in extremis. A dix contre Onze, et après le but de Bougatfa, le CAB a résisté mais a plié à la 93' après le but d'Onana.

Un nul au goût de la défaite pour Hidoussi qui n'a pas caché sa colère en fin de match en disant que l'ambiance n'est pas bonne au club. Il n'a épargné personne et son départ du club cette fois pour de bon serait dans l'air.