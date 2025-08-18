Tunisie: Innovation médicale - Un jeune amputé remarche grâce à des chaussettes prothétiques 100 % tunisiennes

Pour la première fois depuis sa naissance, Sahl Bougattas, un jeune homme originaire de Beni Hassen (gouvernorat de Monastir), peut marcher avec confiance et sans douleur, grâce à des chaussettes et doublures prothétiques innovantes développées par des chercheurs tunisiens du laboratoire de génie textile de l'Institut Supérieur des Études Technologiques (ISET) de Ksar Hellal.

Mis au point après plusieurs cycles de conception, d'essais et de retours d'expérience, ces produits ont permis à Sahl de retrouver sa mobilité et sa confiance en lui, après des années de souffrance liées à l'utilisation de prothèses standard importées.

"Aujourd'hui, je marche plusieurs kilomètres par jour, je fais du sport, je conduis, et surtout, j'ai retrouvé ma confiance en moi", témoigne-t-il avec émotion.

Des produits sur mesure, meilleurs que l'importé

Développées à partir de technologies textiles avancées, les chaussettes sans couture (seamless) et les doublures souples conçues par le laboratoire offrent une meilleure protection du moignon, préviennent les inflammations, et garantissent un confort supérieur à celui des produits importés, notamment d'Allemagne et de Turquie.

Sahl Bougattas, qui a participé activement à leur amélioration, souligne : "Les chercheurs ont écouté mes remarques, ajusté les modèles plusieurs fois. Aujourd'hui, leurs produits surpassent largement ceux de l'étranger".

Loin d'un cas isolé, cette réussite est le fruit d'un travail scientifique entamé depuis 1999, au sein du laboratoire de génie textile de Ksar Hellal, qui a déjà déposé plus de 40 brevets auprès de l'INNORPI.

Le professeur Walid Chaouach, inventeur des chaussettes et des doublures avec le Pr Fawzi Sakli, explique : "Nous utilisons des équipements inexistants chez les industriels, ce qui nous permet de développer des produits sur mesure, alliant confort et performance".

Vers une start-up tunisienne au service du handicap

L'origine du projet remonte à 2017, lorsqu'une étudiante amputée propose de développer des produits textiles adaptés aux prothèses. Depuis, le laboratoire travaille en partenariat avec le Centre de fabrication d'appareillages orthopédiques de Sousse et le service de médecine physique de l'hôpital Fattouma Bourguiba à Monastir.

Fort de cette dynamique, le laboratoire développe actuellement un nouveau produit destiné à protéger les prothèses de l'eau, pour la douche ou la natation - une idée suggérée par Sahl lui-même.

Afin de pérenniser ces innovations et les rendre accessibles au plus grand nombre, une start-up tunisienne est en cours de création. Elle aura pour mission de produire localement ces dispositifs, contribuant à l'amélioration de la qualité de vie et à l'autonomisation des personnes amputées.