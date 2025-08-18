Tunisie: Kheïreddine et Mahdia, plages les plus polluées du pays, alerte WWF

17 Août 2025
La Presse (Tunis)

Les déchets plastiques continuent de dominer massivement les côtes tunisiennes, selon les résultats du programme de suivi "Adopte une plage", mené par le WWF Afrique du Nord pour la saison 2023-2024.

Plus de 30 000 fragments de plastique de petite taille ont été recensés, accompagnés de 23 000 bouchons, 17 000 pailles et 12 000 morceaux de polystyrène expansé (styrofoam, communément appelé panneau bleu).

Les bénévoles ont également ramassé plus de 78 000 mégots de cigarettes sur les différents littoraux étudiés.

Les plus fortes concentrations de déchets ont été relevées à Kheïreddine (3 766 objets pour 100 mètres) et sur la plage de Mahdia (1 775 objets pour 100 mètres).

Face à ces chiffres alarmants, le WWF souligne l'urgence de changer les comportements, de renforcer la sensibilisation et de protéger durablement l'environnement marin.

Les données proviennent d'une initiative de science participative mobilisant plusieurs centaines de volontaires. Elles s'appuient sur un protocole rigoureux, utilisé par l'INSTM (Institut National des Sciences et Technologies de la Mer), et sur le mécanisme « Adopter une plage » du PNUE (Programme des Nations unies pour l'environnement), alliant éducation et surveillance des déchets marins.

