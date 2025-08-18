Tunisie: Sousse - La médina et Cité Erriadh ciblées par une vaste opération de nettoyage

La municipalité de Sousse a mené, dimanche, une opération exceptionnelle de nettoyage dans les zones municipales de Cité Erriadh et de Sousse-Ville afin de renforcer le travail des équipes chargées de la collecte des ordures ménagères.

Les interventions ont porté sur le balayage manuel, le nettoyage des abords des conteneurs à déchets, l'élimination des dépôts sauvages et des « points noirs », ainsi que le déblaiement et l'assainissement des terrains vagues. Le marché de Bab Jedid et les rues avoisinantes ont également fait l'objet d'une action spécifique.

La veille, samedi, les services municipaux étaient déjà intervenus à Cité Erriadh pour collecter les ordures ménagères et ramasser les résidus de jardin jetés de manière anarchique autour des conteneurs. Ils ont également procédé au curage des canalisations d'eaux pluviales dans les zones à risque, avant et après les récentes précipitations. Une opération similaire a été réalisée dans la médina, où les ruelles ont été dégagées des résidus laissés par les eaux de pluie.

La municipalité de Sousse a rappelé que de telles actions sont menées chaque semaine pour lutter contre les dépôts anarchiques, les déchets de jardin et les gravats abandonnés sur les terrains blancs ou à proximité des bacs à ordures.

Dans un communiqué publié sur sa page officielle Facebook, elle a appelé les citoyens à soutenir ces efforts en préservant la propreté des espaces publics et en participant activement aux opérations de nettoyage. Elle a, par ailleurs, souligné que le dépôt illégal de déchets constitue une infraction passible de sanctions administratives et judiciaires.