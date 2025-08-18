Tunisie: Bacheliers 2025 - Conditions et délais pour obtenir un logement universitaire

Les nouveaux bacheliers de la session 2025 souhaitant obtenir un logement universitaire sont appelés à soumettre leurs candidatures exclusivement en ligne, via le site officiel de l'Office des œuvres universitaires pour le Sud (OOUS), entre le 20 août et le 30 septembre 2025.

Cette mesure concerne également les étudiantes ayant obtenu leur baccalauréat en 2024 et qui souhaitent renouveler leur demande de logement. Les candidatures doivent être déposées à travers le lien suivant : https://services-oous.rnu.tn/fr/etudiant/login.

L'OOUS rappelle que trois conditions cumulatives sont exigées pour bénéficier d'un logement universitaire. Le candidat doit être affecté à un établissement public de l'enseignement supérieur situé dans l'un des gouvernorats de Sfax, Gabès, Médenine, Tataouine, Kébili, Gafsa ou Tozeur. Le lieu de résidence du parent de l'étudiant doit se trouver à plus de 30 km de l'établissement concerné. Enfin, l'âge du candidat ne doit pas dépasser 26 ans au 1er septembre 2025.

Les résultats définitifs de sélection seront publiés conformément au calendrier de la rentrée universitaire.