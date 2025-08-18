Tunisie: Mercato - Lens se positionne pour Belhadj Mahmoud

Le RC Lens a officiellement saisi les Suisses de Lugano afin de recruter le milieu défensif Mohamed Belhadj Mahmoud.

Sous contrat avec le FC Lugano jusqu'en juin 2026, l'ancien joueur de l'Etoile Sportive du Sahel constitue actuellement une valeur sûre, disputant jusque-là 42 matchs et se distinguant par sa production d'ensemble, sa vélocité et ses qualités de finisseur avec 10 buts à la clé.

Cependant, les Lensois pourraient se heurter aux exigences de son club employeur, sachant que la cote du joueur a grimpé ces derniers temps. En fait, sur Transfermarkt, le milieu tunisien est évalué à hauteur de 4 millions d'euros, une somme que devront payer les «Sang et Or » s'ils veulent enrôler Belhadj Mahmoud.

L'EST sur Kouceila Boualia

L'EST serait en négociations avec l'ailier droit algérien de 24 ans, Kouceila Boualia, sociétaire de la JS Kabylie. Selon l'entourage du doyen des clubs tunisiens, une offre de l'ordre de 600.000 dollars aurait déjà été transmise à la JS Kabylie. Sous contrat avec la JSK jusqu'en été 2026, Boualia a certes enchainé les prestations abouties avec les Canaris, mais rappelons tout de même qu'il avait été touché au niveau des ligaments croisés en 2021-2022, ce qui l'a forcé à un arrêt net de 10 mois.

Aujourd'hui cependant, le joueur a retrouvé toute sa percussion, ses sensations et sa vivacité sur son couloir de prédilection, devenant un élément majeur de la JSK et courtisé actuellement par l'EST. A suivre... Toujours en rapport avec l'Espérance, volet non reconduction de contrat, Al Khaldiya du Bahreïn a transmis une proposition à l'EST afin de recruter l'attaquant Oussema Bouguerra, 26 ans d'âge et encore redevable d'une année de contrat envers le champion en titre tunisien.

Cédé à titre de prêt aux Saoudiens d'Al Batin, la saison écoulée, l'ex-Kairouanais et Béjaois ne retrouvera pas le Parc B même si sous la casaque d'Al Batin, il a signé quatre buts. Evalué à hauteur de 650.000 euros sur Transfermarkt, Bouguerra serait le second joueur maghrébin à intégrer Al Khaldiya après l'international marocain Ayoub El Amloud, transfuge du WAC.

Enfin et toujours chapitre flux sortant, mais en prêt, l'ailier sud-africain Elias Mokwana, 26 ans d'âge, serait provisoirement cédé pour une saison aux Saoudiens d'Al Hazem, contrat assorti d'une option d'achat. Courtisé aussi par Kaizer Chiefs, Mokwana, lié à l'EST jusqu'en été 2027, pourrait regagner le Parc B à l'issue de son expérience en Arabie Saoudite ou intégrer définitivement les rangs d'Al Hazem selon la décision finale du board «sang et or».

Elies Araar-Frenandez vers un prêt à l'US Boulogne

Promu en Ligue 2 Française, l'US Boulogne pense à se renforcer dans l'optique d'un exercice qui s'annonce loin de tout repos. Ainsi, le club du Pas-de-Calais a entamé des pourparlers avec le Racing Club de Strasbourg pour le prêt, assorti d'une option d'achat, de l'arrière gauche Elies Araar-Fernandez, 18 ans d'âge.

International tunisien U20, le joueur a été sélectionné à deux reprises avec la tunisie U20, face à la RDC en octobre 2023 (victoire 2-1) et contre l'Egypte en novembre 2023 (victoire 4-2). Récemment prolongé jusqu'en juin 2029 par Strasbourg, Elies Araar-Fernandez pourrait passer à l'US Boulogne pour grappiller du temps de jeu avant de revenir chez son club employeur en fin de saison.

Le CSS finalise avec Ifono

Après la finalisation du passage du défenseur Hamza Mathlouthi dans les rangs du CSS, le club phare de Sfax a engagé le latéral gauche guinéen Daniel Ifono pour 5 ans. Transfuge de l'Académie La Louvière, le jeune Ifono est désormais sfaxien après avoir passé avec succès sa visite médicale.

Sami Belkahia ne manque pas de prétendants

L'axial tunisien, Sami Belkahia, 26 ans d'âge, est actuellement à la croisée des chemins. Libre de droit après la fin de son engagement avec l'Arminia Bielefeld, l'ancien joueur de Munich 1860 n'en suscite pas moins un intérêt croissant sur le marché des transferts. En effet, en Allemagne, le TSV Havelse et Rot-Weiss Essen gardent un oeil sur lui, alors que deux écuries de l'élite suisse ont coché son nom et s'apprêteraient à formuler une offre pour recruter un joueur évalué à hauteur de 125.000 euros sur Transfermarkt.