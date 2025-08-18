Afrique Australe: CCI Ivato - Andry Rajoelina prend officiellement les rênes de la Présidence de la SADC

Le numéro Un Malagasy a reçu tous les instruments marquant son accession à ce poste, à savoir l'insigne, le maillet et le fanion.

C'est désormais officiel. Le Président Andry Rajoelina prend officiellement les rênes de la Présidence de la Communauté de Développement de l'Afrique Australe (SADC). Une grande première dans l'histoire de la Grande île. La passation entre lui et son prédécesseur, le Président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa s'est déroulée hier au Centre de Conférence Internationale d'Ivato.

C'était l'évènement marquant du 45ème Sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement de la SADC. Après 20 années d'adhésion au sein de cette organisation régionale, Madagascar occupe ce poste, et pourra désormais diriger la politique globale de la SADC. L'actuel homme fort de la Grande île est donc le premier ressortissant Malagasy à assumer cette responsabilité.

Ferveur et détermination. « En ce moment solennel de notre histoire commune, c'est avec fierté, sens de responsabilité, de devoir et de gratitude que j'accepte la haute mission de présider la SADC, animé par la volonté de poursuivre et de renforcer notre œuvre commune pour une Afrique australe plus forte, intégrée et prospère », a déclaré le Président Andry Rajoelina lors de son discours d'acceptation du poste qu'il va occuper pour le mandat 2025 - 2026, tout en s'engageant à porter le flambeau de la SADC avec ferveur et détermination. Durant son mandat, Andry Rajoelina entend mener un mandat ambitieux et porteur d'avenir, conformément au thème que Madagascar a choisi pour ce 45ème Sommet.

Selon le numéro Un Malagasy, le thème « Promouvoir l'industrialisation, la transformation du système agricole et la transition énergétique pour une SADC résiliente », traduit notre ambition commune, celle de renforcer la résilience des économies, de créer des emplois, de valoriser les ressources et assurer le bien-être des populations au sein de la région. Selon lui, « ce thème n'est pas un simple slogan. C'est un pacte. C'est un engagement. C'est la feuille de route d'une région qui veut écrire son destin avec ses propres mains et pour ses peuples ».

Défis. En choisissant ce programme ambitieux, Andry Rajoelina se veut être un bon président pour la communauté et pour les populations des pays membres de la SADC, bien qu'il soit conscient des défis qui l'attendent. En ce début de son mandat, le Chef de l'Etat Malagasy lance un appel à la solidarité, à l'unité et à l'action. « L'heure n'est plus à la réflexion... mais aux stratégies concertées. L'heure n'est plus à la dépendance... mais à l'affirmation souveraine. L'heure n'est plus à la lenteur... mais à l'accélération, à l'audace et à l'efficacité », a-t-il déclaré.

Parmi ses priorités figurent le renforcement de la cohésion politique et économique pour que la SADC parle d'une seule et unique voix, notamment pour mener des négociations auprès des grandes puissances afin de défendre les intérêts communes dans les échanges commerciaux, à l'instar de l'AGOA ; Assurer la sécurité et la stabilité tout en privilégiant le dialogue pour résoudre les conflits ; Accélérer les projets industriels et énergétiques d'envergure régionale et faire de la transformation agricole une priorité.

Résolutions. Clap de fin donc pour ce 45ème Sommet qui s'est clôturé très tard dans la nuit. En tout cas, Madagascar a réussi son pari. L'organisation était impeccable. Les Présidents et Chefs d'Etat qui ont prononcé un discours durant la cérémonie d'ouverture ont tous souligné l'accueil chaleureux et l'hospitalité irréprochable qui ont marqué leur séjour à Madagascar.

7 Chefs d'Etat et de Gouvernement ont assisté à ce premier Sommet de la SADC à Madagascar. A souligner aussi que les 16 pays membres ont tous été représentés. La cérémonie de clôture a été marquée par la prestation de serment du Secrétaire Exécutif Elias Magosi élu pour un nouveau mandat. Parmi les résolutions prises durant ce Sommet de Tana figure aussi l'élection du Président sud-africain Cyril Ramaphosa qui succédera Andry Rajoelina à la Présidence de la SADC pour le mandat 2026 - 2027.