Madagascar: Star Tour Majunga - Come-back réussi

La Ville des Fleurs a été témoin de l'effervescence des rendez-vous Star Tour durant le long week-end de l'Assomption. Le Star Tour Majunga a une fois encore suscité une grande affluence, d'autant plus que l'événement coïncidait avec les vacances scolaires. La fête n'a pas attiré uniquement les vacanciers, mais aussi les habitants locaux.

Star Tour est, pour rappel, un concept culturel composé d'une kermesse pour petits et grands, de stands de consommation des boissons Star et de spécialités culinaires locales, mais également d'animations plutôt piquantes assurées par nos humoristes nationaux Fou Hehy et Barhone, sans oublier les concerts-spectacles inédits avec des artistes célèbres en tête d'affiche.

Le Star Tour a lieu à Antsirabe durant les fêtes pascales et à Antananarivo pendant les fêtes de l'Indépendance chaque année. Les Star Tour en région reprennent aussi après une parenthèse de quelques années. Ce Star Tour Majunga signe ainsi son grand retour après six années d'absence.

Il a été particulièrement marqué par la prestation scénique de Ckycky, qui a offert une heure d'ambiance survoltée à un public visiblement avide de fête, le samedi 16 août. Il a chanté en live, accompagné de tous ses musiciens, avec des prestations rehaussées par l'agilité et la souplesse de ses danseurs. Black Nadia lui a succédé sur scène, avouant ne pas être au mieux de sa forme. Elle a néanmoins réussi à tenir le public en haleine tout au long de sa prestation, les faisant chanter et danser pendant deux heures non-stop.

Pour leur permettre de souffler un peu, quelques slows ont été insérés dans son répertoire, dont le très attendu Babo, qu'elle chante habituellement avec Lola, entre autres. Elle a également offert des moments « cute » au public, notamment en faisant chanter trois petites filles qui connaissaient ses tubes sur le bout des doigts.

Mais les concerts d'hier n'ont pas démérité non plus. Les deux groupes stars attendus, Ceasar et Ambondrona, ont été à la hauteur des attentes du public. Ils ont littéralement enflammé l'ambiance, emmenant la foule dans un tourbillon musical survolté. DJ Eloi, un DJ originaire de Majunga, les a ensuite fait danser jusqu'au bout de la nuit, parachevant ainsi l'expérience festive.

Si la fête et le divertissement étaient au coeur de l'événement, l'éco-responsabilité et la protection de l'environnement figurent également parmi les priorités de la Star durant ces trois jours, réalisant l'exploit de joindre l'utile et l'agréable.