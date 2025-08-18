Madagascar: Star Tour Majunga - Come-back réussi

18 Août 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Hanitra Andria

La Ville des Fleurs a été témoin de l'effervescence des rendez-vous Star Tour durant le long week-end de l'Assomption. Le Star Tour Majunga a une fois encore suscité une grande affluence, d'autant plus que l'événement coïncidait avec les vacances scolaires. La fête n'a pas attiré uniquement les vacanciers, mais aussi les habitants locaux.

Star Tour est, pour rappel, un concept culturel composé d'une kermesse pour petits et grands, de stands de consommation des boissons Star et de spécialités culinaires locales, mais également d'animations plutôt piquantes assurées par nos humoristes nationaux Fou Hehy et Barhone, sans oublier les concerts-spectacles inédits avec des artistes célèbres en tête d'affiche.

Le Star Tour a lieu à Antsirabe durant les fêtes pascales et à Antananarivo pendant les fêtes de l'Indépendance chaque année. Les Star Tour en région reprennent aussi après une parenthèse de quelques années. Ce Star Tour Majunga signe ainsi son grand retour après six années d'absence.

Il a été particulièrement marqué par la prestation scénique de Ckycky, qui a offert une heure d'ambiance survoltée à un public visiblement avide de fête, le samedi 16 août. Il a chanté en live, accompagné de tous ses musiciens, avec des prestations rehaussées par l'agilité et la souplesse de ses danseurs. Black Nadia lui a succédé sur scène, avouant ne pas être au mieux de sa forme. Elle a néanmoins réussi à tenir le public en haleine tout au long de sa prestation, les faisant chanter et danser pendant deux heures non-stop.

Pour leur permettre de souffler un peu, quelques slows ont été insérés dans son répertoire, dont le très attendu Babo, qu'elle chante habituellement avec Lola, entre autres. Elle a également offert des moments « cute » au public, notamment en faisant chanter trois petites filles qui connaissaient ses tubes sur le bout des doigts.

Mais les concerts d'hier n'ont pas démérité non plus. Les deux groupes stars attendus, Ceasar et Ambondrona, ont été à la hauteur des attentes du public. Ils ont littéralement enflammé l'ambiance, emmenant la foule dans un tourbillon musical survolté. DJ Eloi, un DJ originaire de Majunga, les a ensuite fait danser jusqu'au bout de la nuit, parachevant ainsi l'expérience festive.

Si la fête et le divertissement étaient au coeur de l'événement, l'éco-responsabilité et la protection de l'environnement figurent également parmi les priorités de la Star durant ces trois jours, réalisant l'exploit de joindre l'utile et l'agréable.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2025 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.