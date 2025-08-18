Madagascar: Kianja Barea - Un dernier effort pour la pelouse

18 Août 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Heriniaina Samson

C'est une nouvelle qui redonne le sourire aux amoureux du football malgache : le stade Barea vient d'obtenir l'homologation de catégorie 2 de la Confédération Africaine de Football (CAF). Cette reconnaissance officielle, inscrite dans la dernière mise à jour des stades homologués, marque une étape majeure pour l'infrastructure sportive de Madagascar.

Selon le règlement des stades de la CAF, chapitre 1, article 5, alinéa a, cette certification atteste que le stade « répond à toutes les exigences minimales » pour accueillir des matchs internationaux de niveau intermédiaire. Avec ce sésame, le stade Barea s'ouvre désormais à une série de compétitions prestigieuses.

Il est éligible pour les qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) féminine senior, les phases qualificatives et finales des CAN masculine U17, U20 et U23, ainsi que les tours préliminaires de la Ligue des Champions et de la Coupe de la CAF masculine. Cependant, tout n'est pas encore parfait. Alfred Randriamanampisoa, président de la Fédération Malgache de Football, a indiqué que « l'entretien de la pelouse est en cours, mais le retard dans l'arrivée d'une machine adaptée a ralenti les travaux ».

Une inspection de la CAF est prévue dans les prochains jours, une fois ces ajustements finalisés. En attendant, les clubs malgaches Elgeco Plus et AS Fanalamanga, engagés respectivement en Ligue des Champions et en Coupe de la CAF, devront disputer leurs matchs à domicile à l'étranger, malgré cette homologation.

