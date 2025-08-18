Afrique: CHAN 2024 - Les Barea qualifiés pour les quarts de finale

Les Barea locaux n'ont pas déçu les supporters malgaches, ce samedi, arrachant sa qualification pour les quarts de final du Championnat d'Afrique des Nations, face au Burkina Faso (2-1). Les protégés rallieront pour le Kenya avec un nouveau défi, ce jour.

Les Barea A' de Madagascar ont tenu leur destin en main ce samedi 16 août à l'Amaan Stadium de Zanzibar, s'imposant 2-1 face au Burkina Faso lors de la dernière journée du groupe B du Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) 2024. Cette victoire cruciale qualifie les Malgaches pour les quarts de finale, éliminant du même coup la Mauritanie.

À la même heure, la Tanzanie, déjà assurée de la première place, a fait match nul 0-0 contre une Centrafrique éliminée. Les Barea sont entrés sur le terrain avec une mission claire : décrocher la victoire pour dépasser la Mauritanie, deuxième avec 7 points après avoir disputé tous ses matchs.

Médaillés de bronze en 2022, les Malgaches refusaient une sortie prématurée en phase de groupes, d'autant que leur adversaire, déjà hors course après une défaite 1-0 face à la Mauritanie le 13 août, n'avait plus rien à perdre. Dès la 7e minute, Fenohasina Razafimaro a ouvert le score d'une frappe lointaine lobée, surprenant le gardien burkinabé Moussa Traoré.

Les Étalons ont riposté à la 25e minute par une tête de Souleymane Sangaré, bien servi par Sagne, égalisant avec audace. La première mi-temps a été marquée par la pression burkinabé, avec six tirs cadrés et plusieurs occasions manquées. En seconde période, les Barea ont repris l'initiative.

À la 59e minute, un penalty obtenu par Fenohasina dans la surface a été transformé par Lalaina Rafanomezantsoa, offrant l'avantage décisif que les Étalons n'ont pu combler. Malgré une belle combativité, le Burkina n'a pas su renverser la vapeur.

Avec ce succès, Madagascar totalise 7 points, éliminant la Mauritanie et sécurisant la deuxième place du groupe. Les protégés de Rôrô Rakotondrabe affronteront le Kenya, leader du groupe A, en quarts de finale ce vendredi au Kenya.

« Je remercie mes joueurs qui ont lutté jusqu'au bout pour cette victoire. Ce n'était pas facile face à un Burkina vaillant. Le prochain défi contre le Kenya sera un nouveau combat », a déclaré le coach Rôrô. La délégation malgache ralliera le Kenya ce lundi, portée par cette dynamique prometteuse dans ce CHAN 2024.