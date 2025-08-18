Madagascar: Pluie de félicitations pour les Barea

18 Août 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Manjato Razafy

Malgré une qualification en quarts de finale obtenue dans la douleur, les Barea A', sous la houlette du coach Rôrô, méritent un grand bravo. Leur parcours, riche en rebondissements, semblait compromis dès la première journée, mais l'équipe a su renverser la tendance avec succès. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Marson Moustapha, a été parmi les premiers à exprimer sa fierté samedi soir.

Il a salué la performance de Toldo et de ses coéquipiers, tout en les encourageant pour la prochaine étape du CHAN. En effet, ces derniers temps, le ministère n'a cessé d'apporter son soutien aux athlètes malgaches engagés dans diverses compétitions, que ce soit dans le football ou dans d'autres disciplines.

Lors des conseils des ministres, des mesures de soutien en faveur des sportifs figurent régulièrement dans les notes officielles, une initiative portée par le ministre Marson Moustapha, conformément au défi lancé par le président Andry Rajoelina. Le Chef de l'État a également félicité les efforts fournis par les Barea et réaffirmé son engagement à soutenir les athlètes malgaches, de jour comme de nuit, selon les propos du ministre.

