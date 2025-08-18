Afrique: L'Angola se qualifie pour les quarts de finale de l'Afro-basket 2025

Moçâmedes — L'Angola s'est qualifié, samedi, au pavillon Welwitschia Mirabilis, à Moçâmedes, province de Namibe, pour les quarts de finale de l'Afro-basket 2025/Messieurs.

À la mi-temps, l'équipe nationale menait déjà 37-27.

Abou Gakou, avec 13 points, a mené l'équipe, captant également quatre rebonds offensifs, tandis que Childe Dundão a marqué 12 points et en a capté huit.

Le pivot Bruno Fernando, dont les fonctions sont strictement défensives, n'a pas été aussi productif que lors du match précédent, où il avait inscrit 14 points.

Contre les géants soudanais, le champion du Real Madrid n'a enregistré que 2 points et sept rebonds.

C'est dans le dernier quart-temps que l'Angola a dû faire preuve de résilience et a vécu les plus grandes émotions, tant sur le terrain que dans les tribunes.

Le pivot Bruno Fernando a été disqualifié, affaiblissant l'équipe nationale de départ. Le Soudan du Sud a ensuite réduit l'écart à quatre points (51-55), mais Lukeni a rétabli l'ordre grâce à un panier de trois points, portant l'avance à sept points (58-51) à moins de deux minutes de la fin.

Des moments de grande incertitude ont suivi au pavillon Welwitschia Mirabilis. À 43 secondes de la fin, l'Angola menait d'un petit point (65-64).

Gakou a eu l'occasion de mettre fin aux souffrances des supporters, mais il n'a converti qu'un seul point sur les trois qui lui étaient accordés après une faute, portant le score à 66-64.

Avec l'équipe adverse en possession du ballon, la dernière action s'est avérée être une pure chance pour l'Angola, profitant à l'équipe qui s'est battue le plus pour mériter la victoire.

Un tir manqué à trois points des Sud-Soudanais dans la dernière seconde du match a préservé la mince avance de l'Angola 66-64, assurant la victoire et la qualification directe pour les quarts de finale.

Buteurs des matchs :

Angola - Eduardo Francisco (0), Selton Miguel (7), Gerson Gonçalves (Cap, 3pts), Childe Dundão (12), João Fernandes (3), Abou Gakou (13), Sílvio Sousa (8), Bruno Fernando (2), Kevin Kukila (2), Jilson Bango (7), Milton Valente (6) et Braz Machi (3).

Entraîneur - Pep Claros

Soudan du Sud - JoLual-Acull (9), Nuni Omot (Cap, 12), Emmanuel Akot (0), Mareg Galkuoth (0), Deng Yak Deng (4), Junior Madut (DNP), Kendale McCullum (5), Both Gach (7), Majok Deng (9), Peter Jok (4), Kur Kuath (9) et Wanyan Gabriel (5).

Entraîneur - Luol Deng