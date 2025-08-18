Madagascar: L'Inde et le pays - Un partenariat qui s'affirme

18 Août 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Tsilaviny Randriamanga

La célébration du 79e anniversaire de l'Indépendance de l'Inde, qui s'est tenue le 15 août à Analamahitsy, a mis en avant la vitalité des relations diplomatiques, économiques et culturelles entre l'Inde et Madagascar. Cet événement a été l'occasion de rappeler les liens historiques solides qui unissent les deux nations et de réaffirmer leur volonté commune de consolider leur partenariat.

Lors de son discours, l'ambassadeur de l'Inde à Madagascar, Bandaru Wilsonbabu, a insisté sur la détermination de son pays à renforcer la coopération bilatérale, notamment par le partage d'expériences en matière de développement et d'expertise technique, tout en prenant en compte les besoins et priorités de Madagascar. Il a également mis en lumière la croissance économique dynamique de l'Inde et son engagement à mettre cette évolution au service d'un progrès partagé.

De son côté, la ministre des Affaires étrangères, Rafaravavitafika Rasata, a réaffirmé l'engagement de Madagascar à travailler de concert avec l'Inde, en consolidant la collaboration dans des domaines stratégiques déjà établis tels que le renforcement des capacités, le développement durable et la sécurité maritime. Elle a en outre salué l'appui constant de l'Inde, notamment dans la formation de fonctionnaires malgaches, qui illustre la dimension concrète de cette coopération.

Au-delà des aspects protocolaire et institutionnel, la célébration a été ponctuée d'échanges culturels et éducatifs, avec des démonstrations de yoga, des chants patriotiques et une exposition sur l'histoire du drapeau indien, renforçant la proximité et les liens entre les deux peuples.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.