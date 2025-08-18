Madagascar: L'Inde et le pays - Un partenariat qui s'affirme

La célébration du 79e anniversaire de l'Indépendance de l'Inde, qui s'est tenue le 15 août à Analamahitsy, a mis en avant la vitalité des relations diplomatiques, économiques et culturelles entre l'Inde et Madagascar. Cet événement a été l'occasion de rappeler les liens historiques solides qui unissent les deux nations et de réaffirmer leur volonté commune de consolider leur partenariat.

Lors de son discours, l'ambassadeur de l'Inde à Madagascar, Bandaru Wilsonbabu, a insisté sur la détermination de son pays à renforcer la coopération bilatérale, notamment par le partage d'expériences en matière de développement et d'expertise technique, tout en prenant en compte les besoins et priorités de Madagascar. Il a également mis en lumière la croissance économique dynamique de l'Inde et son engagement à mettre cette évolution au service d'un progrès partagé.

De son côté, la ministre des Affaires étrangères, Rafaravavitafika Rasata, a réaffirmé l'engagement de Madagascar à travailler de concert avec l'Inde, en consolidant la collaboration dans des domaines stratégiques déjà établis tels que le renforcement des capacités, le développement durable et la sécurité maritime. Elle a en outre salué l'appui constant de l'Inde, notamment dans la formation de fonctionnaires malgaches, qui illustre la dimension concrète de cette coopération.

Au-delà des aspects protocolaire et institutionnel, la célébration a été ponctuée d'échanges culturels et éducatifs, avec des démonstrations de yoga, des chants patriotiques et une exposition sur l'histoire du drapeau indien, renforçant la proximité et les liens entre les deux peuples.