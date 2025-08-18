Madagascar: Tennis/Championnat du pays - Tsantaniony et Valentin sacrés champions

18 Août 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Donné Raherinjatovo

Le championnat de Madagascar de tennis, toutes catégories confondues, s'est achevé dimanche sur les courts d'Ankatso, après deux semaines de compétition intenses. Les finales de la première série dames et messieurs ont consacré Iariniaina Tsantaniony et Valentin Rakotondrasoa, au terme de deux matchs très disputés, qui ont tenu en haleine un public venu en nombre, surtout durant le deuxième set.

Chez les dames, Iariniaina Tsantaniony a confirmé son statut de favorite en disposant de Mirindra Razafinarivo en deux sets, 6/1, 7/6 (5). Après une première manche largement dominée, Tsantaniony a dû puiser dans ses ressources pour écarter la fougue de son adversaire dans un tie-break haletant. « Je suis plus mature qu'avant et j'ai su rester solide sur mes premiers services », confie la nouvelle championne de Madagascar, visiblement satisfaite de son parcours.

Du côté des messieurs, le public attendait un choc, et il a été servi. Valentin Rakotondrasoa, fils de Justin Rakotondrasoa, connu sous le nom de Justin Vali, bénéficiaire d'une wild card et évoluant à l'extérieur, a dominé Nicolas Raharivony sur le score de 6/1, 7/5. Si la première manche fut à sens unique, la seconde s'est transformée en un véritable bras de fer. Porté par un public largement acquis à sa cause, Nicolas a résisté jusqu'au bout avant de céder sur la seconde balle de match.

« C'était très difficile. Le public poussait fort derrière Nicolas, mais mon expérience internationale a fait la différence », explique Valentin Rakotondrasoa après sa victoire.

Ferveur et défis

Au-delà des finales, cette édition 2025 du championnat national a offert un spectacle soutenu, révélant la montée en puissance de jeunes talents et confirmant la place des cadres du tennis malgache. Durant deux semaines, Ankatso a vibré au rythme des échanges, dans une ambiance conviviale mais électrique, portée par l'appui des supporters des deux côtés.

Pour Nicolas Raharivony, finaliste malheureux mais combatif, le constat est clair : « Valentin est habitué à jouer à l'extérieur, ce qui lui a donné un avantage en termes d'expérience. »

Le président de la Fédération Malgache de Tennis, Naina Zandina Rakotomaniraka, a salué la réussite organisationnelle malgré des contraintes budgétaires: « Nous avons tenu le pari d'organiser ce championnat malgré le retrait d'un sponsor majeur. Mais il est urgent que l'État prenne ses responsabilités : le tennis véhicule une belle image de Madagascar à l'international et mérite un soutien officiel. Nous n'avons rien reçu de l'État en quatre années de mandat », plaide-t-il.

Avec ces sacres, Tsantaniony et Rakotondrasoa ajoutent une ligne de prestige à leur palmarès et s'affirment comme les locomotives d'une discipline en quête de reconnaissance et de moyens.

