Madagascar: Basketball - U18 Pintade et JCBA sacrés sous la pluie à Ambositra

Le rideau est tombé dimanche à Ambositra sur les championnats nationaux U18, filles et garçons, de basketball, dans des conditions pour le moins inhabituelles. Sous une pluie battante, les finales ont livré leur verdict.

Chez les filles, le club de Pintade Amoron'i Mania a dominé Mb2all sur le score de 57-45, décrochant le titre national au terme d'un match solide à domicile.

La finale masculine a été marquée par un scénario inattendu. Opposés au BC Est d'Atsimo Andrefana, les joueurs du JCBA d'Analamanga ont été menés 8-0 dès l'entame, avant de revenir progressivement. À la pause, BC Est menait encore (32-31). Mais au troisième quart-temps, toujours sous la pluie, JCBA a pris l'avantage (43-32) après cinq minutes de jeu.

Estimant les conditions injouables, BC Est a demandé un report. La fédération a refusé, le calendrier imposant une clôture le dimanche. Le club du Sud a finalement renoncé, offrant ainsi le titre à JCBA.

Palmarès et distinctions

Championnes filles : Pintade Amoron'i ManiaVice-championnes : MB2ALL Analamanga3e place : JEA Vakinankaratra4e place : Lucadro AnalamangaChampions garçons : JCBA AnalamangaVice-champions : BC Est Atsimo Andrefana3e place : AST Analamanga4e place : COSFA AnalamangaMVP filles : Ranivoarisoa Hanitriniaina (Pintade)MVP garçons : Andrianavalona Mihaja Alvin (JCBA)Meilleure marqueuse : Ravakinianina Sarobidy (Lucadro) - 145 ptsMeilleur marqueur : Randriamboavonj Lanja (COSFA) - 123 pts