Madagascar: Bien-être - La santé des travailleurs au centre des préoccupations

Chaque travailleur a le droit de bénéficier d'une santé et d'une sécurité optimales sur son lieu de travail, conformément au Code du travail. « Un travailleur malade n'est pas productif. Il faut des employés en bonne santé et dynamiques », souligne Olga Ramamonjiarisoa, présidente du Conseil de gestion de l'Association FUNHECE SMIE (AFS), lors du 20e anniversaire de l'association à l'espace Les Colonnades By-Pass, vendredi. L'association prend en charge la santé des travailleurs et compte actuellement quatre cent cinquante entreprises membres.

La santé des salariés constitue une obligation légale pour les employeurs. La loi impose à chaque entreprise d'inscrire son personnel dans un dispositif de couverture sanitaire. Les sociétés qui ne respectent pas cette obligation s'exposent aux sanctions prévues par le Code du travail.

« Avec quatre centres médicaux et sept sites d'intervention, AFS oeuvre chaque jour pour garantir un environnement de travail sain et conforme aux normes légales et sanitaires en vigueur. Cette mission devient d'autant plus importante face aux nouveaux défis du monde du travail », a déclaré Zézé Andriamampandry, directeur exécutif.

L'association assure le suivi de la santé des travailleurs, la réalisation d'examens médicaux périodiques, la prévention des risques professionnels, ainsi que la sensibilisation des employeurs et des employés aux enjeux liés à la santé au travail.

« Une meilleure productivité est possible lorsque les employés et leurs familles sont en bonne santé », a souligné la ministre du Travail, de l'Emploi et de la Fonction publique, Hanitra Fitiavana Razakaboana. Cependant, certains travailleurs demeurent encore sans protection sanitaire et doivent veiller eux-mêmes à leur bien-être.