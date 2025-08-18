Madagascar: Éclairage - Un voleur de lampadaires arrêté à Anosy

Un individu a été interpellé en flagrant délit de vol de lampadaires, samedi à l'aube, aux abords du lac Anosy. Vers 3h45, les agents de la police municipale, chargés de la surveillance nocturne, ont surpris l'homme en train de démonter le mobilier urbain. Au moment de son arrestation, il transportait déjà cinq lampadaires.

Alertées par ses gestes suspects, les forces de l'ordre l'ont maîtrisé sur place. Le matériel volé, intact, a aussitôt été récupéré et remis aux autorités compétentes. Le suspect a, quant à lui, été conduit au commissariat central de Tsaralalàna. Il devra répondre de ses actes devant la justice prochainement.

Ces lampadaires faisaient partie des soixante unités récemment installées autour du lac Anosy, dans le cadre d'un partenariat entre le secrétariat d'État en charge des Nouvelles Villes et de l'Habitat et le groupe Filatex.

Cet incident illustre une nouvelle fois l'ampleur du problème des vols d'infrastructures publiques dans la capitale, un phénomène récurrent qui fragilise les efforts de modernisation urbaine. La digue entre Ampasika et Anosipatrana, à Fenoarivo, entre autres, sombre dans le noir : les lampes qui y avaient été installées, ont été volées.