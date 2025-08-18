Afrique: Afrobasket 2025 - Les Ankoay laissent un goût d'inachevé

18 Août 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Donné Raherinjatovo

Fin de parcours pour Madagascar à l'Afrobasket 2025. Les Ankoay ont subi une troisième défaite en autant de rencontres, cette fois face à la Tunisie, championne d'Afrique en titre.

Madagascar avait pourtant bien entamé la rencontre, résistant au premier quart-temps (12-16) puis prenant l'avantage dans le deuxième (20-15), grâce notamment à l'adresse d'Elly Randriamampionona (17 points, 4 rebonds) et à l'activité de Lovasoa Andriatsarafara dans la raquette (7 points, 14 rebonds). À la pause, les Malgaches menaient d'un point (32-31), laissant entrevoir l'espoir d'un exploit.

Mais dès le retour des vestiaires, la Tunisie a accéléré. Portés par un Oussama Marnaoui impressionnant (33 points, 6/9 à trois points) et un Omar Abada solide à la mène (22 points, 5 passes), les champions en titre ont infligé un 19-10 décisif dans le troisième quart-temps. La sélection malgache, limitée à 38 % de réussite aux tirs et pénalisée par de nombreuses pertes de balle, n'a pu contenir la pression défensive adverse.

Le dernier quart-temps a confirmé l'écart : les Tunisiens ont inscrit 31 points contre 18, scellant une victoire nette. Malgré les efforts de Sitraka Raharimanantoanina (16 points, 12 rebonds) et la combativité d'Anthony Nelson Rasolomana, l'écart s'est creusé irrémédiablement.

Expérience précieuse

Avec trois défaites, Madagascar s'arrête dès le premier tour. Mais ce retour à l'Afrobasket, quatorze ans après sa dernière participation, ne se résume pas au bilan comptable. Face au Nigeria, au Cameroun puis à la Tunisie, les Ankoay ont montré par séquences leur potentiel et engrangé une expérience précieuse.

« Nous étions un peu justes après deux grosses batailles contre le Nigeria et le Cameroun. Mais je peux affirmer que Madagascar possède une belle équipe. Nous allons continuer à travailler dur pour revenir plus forts », souligne John Douaglin, le sélectionneur.

Pour Sitraka Raharimanantoanina, le constat est sans appel : « Nous avons manqué de lucidité en fin de match. Nous avons raté beaucoup de tirs, contrairement à nos adversaires. »

Si la marche était trop haute cette année, l'essentiel est ailleurs : le basket malgache s'offre une visibilité nouvelle et une base d'expérience sur laquelle bâtir pour l'avenir.

