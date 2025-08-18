Madagascar: Rugby/Mada 7's 2025 - Le CEA et le SCB s'offrent le tournoi de première division

Le tournoi Mada 7's 2025 s'est achevé hier, au stade Makis d'Andohatapenaka, avec le sacre du CEA chez les hommes et du SC de Besarety chez les dames. Réservée aux clubs de première division, cette édition a confirmé l'intensité et le niveau relevé du rugby à VII malgache.

En finale masculine, le CEA a triomphé de l'USA sur le score serré de 19 à 14, au terme d'un parcours solide marqué par une demi-finale victorieuse contre le Cosfa (21-12). Chez les dames, le SCB a dominé le RCTS 12-10 au terme d'un duel équilibré, confirmant sa suprématie après sa large victoire en quart (63-0 face au FTVL) et en demi-finale (21-5 contre le FTM).

Ce tournoi a offert un spectacle riche en intensité et a mis en lumière la profondeur du vivier malgache, à quelques mois des échéances internationales où le rugby à VII national espère briller.