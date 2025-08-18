Madagascar: Badminton - Saint Joseph de Mahamasina au-dessus du lot

18 Août 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Donné Raherinjatovo

Le club Saint Joseph (St Jo) de Mahamasina a brillé durant la 3e édition de l'Open Mb2all, disputée les vendredi 15 et samedi 16 août, au gymnase de l'Académie nationale des sports à Ampefiloha. Sur les trois trophées mis en jeu, St Jo en a raflé deux.

Environ quarante joueurs issus des ligues d'Analamanga, de Vakinankaratra et d'Atsinanana se sont affrontés dans trois catégories : U15 filles, catégorie A et catégorie B chez les hommes.

« La participation a été plus faible que prévu cette année, car beaucoup d'athlètes étaient en vacances hors de la capitale. Mais nous avons maintenu la compétition pour offrir du temps de jeu et promouvoir la discipline », explique Joy Toky Razafimandimby, membre de l'organisation.

Chez les U15 filles, Miahy Andriamaherizo Ranoromalala (St Jo) s'est imposée en finale face à sa coéquipière Sarindra Johanna Andriamparany (2-0). En catégorie B chez les hommes, Mbolanantenaina Rasoavina de Mb2all a dominé Ny Tokana Jonathan (St Jo) en deux sets secs.

Enfin, dans la catégorie reine, la catégorie A chez les hommes, Angelot Andriamandimbisoa a été sacré au terme d'une finale accrochée, battant Joy Toky Razafimandimby par 2-1. « Ma sérénité a fait la différence, même quand j'étais mené », confie Angelot Andriamandimbisoa.

Après un premier tournoi en début d'année, ce deuxième rendez-vous signé Mb2all promet déjà d'autres compétitions ouvertes à tous, avant la fin de l'année.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.