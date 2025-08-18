Madagascar: Badminton - Saint Joseph de Mahamasina au-dessus du lot

Le club Saint Joseph (St Jo) de Mahamasina a brillé durant la 3e édition de l'Open Mb2all, disputée les vendredi 15 et samedi 16 août, au gymnase de l'Académie nationale des sports à Ampefiloha. Sur les trois trophées mis en jeu, St Jo en a raflé deux.

Environ quarante joueurs issus des ligues d'Analamanga, de Vakinankaratra et d'Atsinanana se sont affrontés dans trois catégories : U15 filles, catégorie A et catégorie B chez les hommes.

« La participation a été plus faible que prévu cette année, car beaucoup d'athlètes étaient en vacances hors de la capitale. Mais nous avons maintenu la compétition pour offrir du temps de jeu et promouvoir la discipline », explique Joy Toky Razafimandimby, membre de l'organisation.

Chez les U15 filles, Miahy Andriamaherizo Ranoromalala (St Jo) s'est imposée en finale face à sa coéquipière Sarindra Johanna Andriamparany (2-0). En catégorie B chez les hommes, Mbolanantenaina Rasoavina de Mb2all a dominé Ny Tokana Jonathan (St Jo) en deux sets secs.

Enfin, dans la catégorie reine, la catégorie A chez les hommes, Angelot Andriamandimbisoa a été sacré au terme d'une finale accrochée, battant Joy Toky Razafimandimby par 2-1. « Ma sérénité a fait la différence, même quand j'étais mené », confie Angelot Andriamandimbisoa.

Après un premier tournoi en début d'année, ce deuxième rendez-vous signé Mb2all promet déjà d'autres compétitions ouvertes à tous, avant la fin de l'année.